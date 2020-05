Ein Musterbeispiel für regionale Wertschöpfung der bäuerlichen Arbeit ist der Stephansharter Minihofladen. Rund 3,5 Jahre alt bieten 25 regionale Lieferanten in einer ehemaligen Bankfiliale im Ortszentrum mittlerweile einige hundert Waren aus dem Ort und der unmittelbaren Umgebung an.

Und immer mehr Kunden sind vom kleinen Laden, der eigentlich aus einem Projekt der Landjugend Stephanshart hervorgegangen ist, begeistert. Gerade die letzten Wochen der Coronakrise haben vielen Produzenten bis zu 100-prozentige Umsatzsteigerungen beschert. Denn hier ist alles wirklich noch einfach und echt! Und davon konnte auch die eigenwillige Art der Einzelbezahlung in vielen kleinen Boxen nicht abhalten.

Innovatives System seit Anfang Mai

Das viele Kleingeld- und Münzensammeln sollte nun aber Geschichte sein. Denn Anfang Mai ging ein moderner digitaler Selbstbedienungs-Kassensysterminal in Betrieb. Und dieses System ist durchaus innovativ.

„Abgeschaut haben wir´s uns ehrlicherweise ja bei Mc Donalds, denn dort funktionieren die KIOSK-Bildschirme, an denen die Kunden ihre Burger bestellen, schon seit Langem bestens. Und wieso sollte dieses System nicht auch für regionale einheimische Lebensmittel und für österreichische Landwirte zu adaptieren sein,“ war der Gedanke einer Initiativgruppe um Vereinsobmann Ludwig Auer.

zVg

Unterstützt wurde das Vorhaben durch Bürgermeister Hannes Pressl, der unter anderem die NÖ.Dorf-/Stadterneuerung und die NÖ.Regional.GmbH von der Idee begeistern konnte: „Wir sind davon überzeugt, dass das System weit über Stephanshart hinaus viele kleine Miniläden in Dörfern Niederösterreichs beleben kann. Sas Kassensystem wird auch gerne bei APRO vorgestellt damit die Entwicklung von Stephanshart auch anderen Läden zur Verfügung steht“

Herzstück des neuen Systems ist ein Bestellterminal der Mostviertler Firma APRO Kassensysteme mit Sitz in Oed. Die Anforderungen waren klar: Der neue KIOSK muss einfach zu bedienen sein und trotz vieler Lieferanten am Ende eine Rechnung auswerfen. Trotz des erweiterten AbHof-Verkaufes gibt es am Ende eine einzige Bezahlung – in bar oder mit Bankomat.

Neben den Vorteilen für die Konsumenten hat das digitale Kassensystem auch nützliche Extras für die Lieferanten. Im Hintergrund haben diese laufend einen Überblick über ihren Umsatz und das System kann die Produzenen sogar „warnen“, wenn das eine oder andere Produkt zur Neige geht und nachgeliefert werden muss.

zVg

Und funktioniert´s: