Welchen positiven Beitrag leistet mein Betrieb zum Klima?

Josef Haider: Wir bewirtschaften unseren Betrieb seit 25 Jahren nach den biologischen Richtlinien, das ist meiner Meinung nach das höchste, was ein landwirtschaftlicher Betrieb für das Klima leisten kann.

Anita Heigl: Wir produzieren Lebensmittel auf klimafreundlicher und einheitlicher Basis. Unsere Form der Landwirtschaft ist ein Modell, das auf Klein- und Mittelbetriebe aufbaut und das ist für das Klima viel besser als die intensive, großflächige Landwirtschaft und ist somit der richtige Weg. Mit Maßnahmen, wie umweltgerechter und nachhaltiger Wirtschaftsweise, Förderung regionaler Vermarktung unserer Milch und Erzeugung von Holz als Energiequelle, Bau- und Heizmaterial leisten auch wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Birgit Sterkl: Unsere Schweine fressen das hofeigene Futter, deren Ausscheidungen werden auf die Wiesen und Äcker rückgeführt, mithilfe des Düngers wächst wieder Getreide, welches selber gedroschen, eingelagert, geschrotet, verfüttert wird. Somit schließt sich der Kreislauf. Unsere Jungsauen kommen aus unmittelbarer Umgebung und die Ferkel verlassen den Hof, um auf anderen Bauernhöfen in der Umgebung aufgezogen zu werden. Der Schlachthof befindet sich ebenso im gleichen Gebiet und unser Betreuungstierarzt kommt aus derselben Gemeinde. Den Strom produzieren wir am Dach mithilfe der Sonne, unser Auto und einige Akkugeräte werden nur mit Sonne getankt. Außerdem wird unsere Heizung mit Holz vom eigenen Wald bestückt. Mit diesen kurzen Transportwegen leisten wir einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Wir wollen so klimafreundlich wie möglich wirtschaften – Menschenwerk und Natur fließen so ineinander.

Johannes Zuser: Auf unseren Flächen werden vorwiegend Mais und Gerste sowie Zuckerrüben angesät. Mais und Gerste werden zu 100 % am eigenen Betreib verfüttert, dadurch ergeben sich kurze Wege. Bei der Bewirtschaftung wird darauf geachtet, dass wir durch Mulch und Direktsaat aktiven Bodenschutz betreiben wie z.B. Bindung von CO2 und Humusaufbau. Durch Anbau von Zwischenfrüchten sorgen wir dafür, dass der Boden über einen langen Zeitraum bewachsen ist. So werden Erosionen durch Wind und Wasser reduziert und dafür gesorgt, dass das Wasser auch bei Starkregen am Feld bleibt. Generell ist die CO2-Bindung durch die Landwirtschaft groß, sei es durch Wald, Grünland und Feldkulturen.

Anton Krenn: Wir bewirtschaften einen reinen Grünlandbetrieb mit Verzicht auf Handelsdünger bzw. Pflanzenschutzmittel und Wald. Wald, Wiesen und Weideflächen sind Sauerstoffproduzenten. Unser Betrieb sichert die Erhaltung der Landschaft und garantiert hochwertige Produkte für die Konsumenten. Im Bezirk Scheibbs (104.000 Hektar) werden 96 Prozent der Fläche landwirtschaftlich genutzt. Daher sind wir Bauern nicht das Problem, sondern ein wesentlicher Teil der Lösung des Klimawandels.

Was verbinde ich mit dem AMA-Gütesiegel?

Josef Haider: Ich verbinde mit dem AMA-Gütesiegel die Herkunftskennzeichnung – 100 % österreichische Qualität, erzeugt und verarbeitet in Österreich.

Anita Heigl: Das AMA-Gütesiegel ist ein behördlich anerkanntes Gütezeichen, das verlässliche Auskunft über nachvollziehbare Herkunft und hohe Qualität unserer produzierten Lebensmittel gibt. Das wird auf allen Stufen der Verarbeitung kontrolliert. Neben den verpflichtenden Selbstkontrollen der Betriebe kommt es zu regelmäßigen Überkontrollen durch unabhängige, spezialisierte, staatlich akkreditierte Prüfer. Diese werden ihrerseits von AMA-Kontrolleuren überprüft. Wo auch immer das AMA-Gütesiegel zu sehen ist, können Sie sicher sein: Hier handelt es sich um ein hochwertiges, streng kontrolliertes Nahrungsmittel, dessen Herkunft zu 100 % nachvollziehbar ist.

Birgit Sterkl: Meiner Meinung nach befinden wir uns in einem Gütesiegel-Dschungel. Das AMA-Gütesiegel ist das übersichtlichste Siegel für Lebensmittel, die im Handel angeboten werden. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass Direktvermarkter hofeigene Rohstoffe sowie eigene Arbeitsleistung in ihre Köstlichkeiten einbringen und dafür oft kein Siegel anwenden. Deshalb ist auch bei einem Ab-Hof Einkauf die Garantie für hohe Qualität und nachvollziehbare Rohstoffe gegeben.

Johannes Zuser: 100 Prozent österreichische Qualität, die durch Kontrollen und hohe Produktionsstandards gewährleistet ist.

Anton Krenn: Das AMA-Gütesiegel ist ein allgemein anerkanntes und behördlich streng kontrolliertes Gütezeichen, das 100 Prozent österreichische Qualität garantiert. Fleisch darf nur das AMA-Siegel tragen, wenn das Tier in Österreich geboren, aufgewachsen, geschlachtet und zerlegt worden ist.

Wie kann ich mit meinem Betrieb und meiner Arbeit die Ernährungssicherheit – auch in Krisenzeiten, wie diesen – garantieren?

Josef Haider: Unser Betrieb wird, wie die meisten landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich, als Familienbetrieb geführt, was sicher die krisensicherste Form der Landwirtschaft ist. In den letzten Jahrzehnten haben sehr viele Familienbetriebe das Handtuch geworfen, „weil Geiz geil war“. Jetzt ist es an der Zeit, dass ein Umdenken passiert, um die wenigen Betriebe, die noch geblieben sind, zu erhalten.

Anita Heigl: Durch die flächendeckende und kleinstrukturierte Bewirtschaftung garantieren wir Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreich Ernährungssicherheit und Lebensmittelvielfalt. Mit heimischen Produkten aus regionaler, kontrollierter Herkunft und streng geprüfter Verarbeitung sind die KonsumentInnen auch in diesen Krisenzeiten bestens versorgt.

Bei uns zu Hause in Göstling an der Ybbs und mit unserer Betriebsgröße, ist es durch die fleißige Mithilfe und Unterstützung unserer drei Söhne möglich, alle anfallenden Arbeiten selbst zu bewältigen und wir sind nicht auf Fremdarbeitskräfte angewiesen. Darüber hinaus, kommen bei uns ohnehin täglich viele selbst produzierte Produkte, wie zum Beispiel: Rindfleisch, Milch, Milchprodukte, selbst gebackenes Brot, Marmeladen, Säfte und die Produkte aus unserem Hausgarten wie Obst, Gemüse, Kartoffel und Kräuter auf den Tisch.

Birgit Sterkl: Die Ernährungssicherheit ist mit tatkräftiger Unterstützung aller am Hof wohnenden Familienmitgliedern gegeben. Jeden Freitag ist unser kleiner, aber feiner Hofladen geöffnet und neben selbst gebackenem Bauernbrot werden andere Produkte aus der Umgebung angeboten.

Eine Herausforderung in der aktuellen Situation ist - wie bringt man das Schwein vom Hof auf den Teller des Genießers? Hauptsächlich erfahrene, fleißige Arbeitskräfte aus dem Ausland arbeiten im Schlachthof. Da verständlicherweise die Grenzen aufgrund des Coronavirus geschlossen wurden, konnten diese Arbeiter nicht mehr einreisen. Auch die Gastronomie ist geschlossen und als Abnehmer bäuerlicher Produkte weggefallen. In dieser Zeit ist es wieder deutlich geworden: Jeder braucht jeden.

Johannes Zuser: Indem wir unserer täglichen Arbeit weiterhin nachgehen und dadurch die Produktion aufrechthalten.

Anton Krenn: Wir können regional einen hohen Selbstversorgungsgrad bei Grundnahrungsmitteln sicherstellen. Vom eigenen Betrieb liefern wir zum Beispiel Fisch, Fleisch bzw. Bauernbrot - zusammen mit rund 100 regionalen Direktvermarktern - zum Regionalladen Na-Guat nach Scheibbs.

