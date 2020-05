Umso mehr freut es uns, dass wir (leider mit Verspätung) in altbewährter Manier ein neues Hallo! MOSTVIERTEL präsentieren dürfen. Wir bleiben den schönen Seiten des Lebens treu und widmen in der aktuellen Ausgabe unter anderem den fleißigen Händen in der Landwirtschaft ein großes Schwerpunktthema. Ihr Idealismus und Ideenreichtum ist beeindruckend und überzeugend.

Aufmerksamkeit schenken wir auch dem lokalen Arbeitsmarkt, der beim genaueren Hinsehen sehr viele offene Stellen zu bieten hat. Interessante Persönlichkeiten, aktuelle Neuheiten und Einkaufstipps runden den Magazininhalt ab.

Viel Freude beim Lesen!

h.schoder@noen.at

Das nächste HALLO MOSTVIERTEL erscheint am 1.Juli.2020