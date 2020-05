Friedrich Wimmer lebt seit drei Jahren mit seiner Frau und seiner erwachsenen Tochter in einem Neubau mit zwei selbständigen Wohneinheiten.

Herr Wimmer, Sie leben schon seit 60 Jahren in Ihrer Wohngemeinde. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, ein neues Haus zu bauen?

Friedrich Wimmer: In unserem alten Haus standen mehrere Renovierungen an und die Kinder wurden erwachsen. Der Entschluss zum Bau eines neuen Hauses ist langsam gereift. Da haben wir wirklich lange überlegt und uns schließlich für einen Neubau entschieden, zumal ein 900 Quadratmeter großes Grundstück im selben Ort bereits vorhanden war.

Wie sind Sie auf Wimberger Haus gekommen?

Wimmer: Werbung in der Zeitung hat uns auf WimbergerHaus aufmerksam gemacht. Wir wollten kein Haus, wie es jeder baut, sondern eines im Toskana-Stil, denn das hat uns schon immer gefallen. Der Berater von WimbergerHaus ging gleich auf unsere Vorstellungen und Wünsche ein und skizzierte ein Haus, so wie wir uns das vorgestellt hatten.

War es Ihnen wichtig, mit Ziegel zu bauen?

Wimmer: Ja, das war uns sehr wichtig. Bei Wimber-gerHaus kann man da zwischen verschiedenen Varianten wählen. Wir haben uns für eine dicke Ziegelwand entschieden, die ohne Vollwärmeschutz auskommt und unser Haus ist ein Niedrigstenergiehaus, das nur sehr geringe Heizkosten verursacht.

Wie ist die Planungsphase verlaufen?

Wimmer: Im Schauraum von WimbergerHaus in Linz hatten wir Gelegenheit, alle Materialien und Elemente zu begutachten und auszuwählen. Die Beratung war einfach super und wir konnten immer jemanden erreichen, der auf unsere Fragen und Wünsche einging. Auch verschiedene Änderungen waren problemlos möglich. Es hat einfach alles funktioniert.

Haben Sie das Haus schlüsselfertig bauen lassen?

Wimmer: Wir haben uns für die Ausbaustufe „Belagsfertig“ entschieden. Heizung, Fenster, Estrich, ... waren bei der Übernahme vorhanden. Uns war es auch wichtig, mit der Variante „ICH BAU MIT!“ Kosten zu sparen. Da ist man bei WimbergerHaus wirklich völlig flexibel.

Haben Sie zu Anfang Ihrer Planung Ihre finanziellen Vorstellungen offen gelegt?

Wimmer: Ja das haben wir natürlich und bei WimbergerHaus ist man ganz toll auf unsere Möglichkeiten eingegangen. Sehr positiv war in diesem Zusammenhang auch, dass die Kosten und die Finanzierung von Anfang an klar und deutlich vereinbart waren und dass alle Teilzahlungen termingerecht und auf den Cent genau eingefordert wurden. Es hat einfach alles gestimmt!

Das Mehrgenerationenhaus im Toskana-Stil verfügt über eine barrierefreie Wohneinheit im Erdgeschoß und eine weitere im Obergeschoß.

Hat bei der Grundrissplanung Ihre Lebenserfahrung eine Rolle gespielt?

Wimmer: Wir haben uns gegen einen Keller entschieden. Unsere Wohnung befindet sich auf einer Ebene im Erdgeschoß und besteht aus einem großen Wohnbereich mit anschließender Terrasse, Schlafzimmer und Ankleideraum. Bad und WC sind barrierefrei geplant. Dazu kommen Abstellraum, Technikraum und ein Freizeit- oder Partyraum. Unsere Tochter, sie ist mittlerweile 24 Jahre alt, hat im Obergeschoß ein eigenes Reich. Es wurde alles von Wimberger-Haus so geplant, dass es für uns praktisch und bequem ist. Das ganze Haus ist durchdacht, komfortabel, kompakt und gleichzeitig großzügig.

Wie wird Ihr Haus beheizt?

Wimmer: Wir haben eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, denn dafür waren vor Ort die Voraussetzungen sehr günstig. Wir haben uns gegen eine Photovoltaik-Anlage entschieden, weil die Dachflächen relativ klein und verwinkelt sind. Richtung Süden ist die Fläche zu klein, um eine effiziente Photovoltaikanlage zu installieren.

Gibt es besondere technische Ausstattungen?

Wimmer: Wir haben ein System, um Heizung, Licht, Rollläden und auch den Zugang zum Haus und zur Garage einfach über das Smartphone steuern zu können.

Was war Ihnen bei Ausstattung & Einrichtung wichtig?

Wimmer: Praktisch, einfach und pflegeleicht – das waren die wichtigen Kriterien.

Haben Sie durch die Corona-Krise Ihr Haus besonders schätzen gelernt?

Wimmer: Ja, das auf jeden Fall. Das Haus liegt mitten im Ort. Rundherum sind Nahversorger, Apotheke, Ärzte, … es ist alles da und man kann jederzeit hinaus in den Garten.

Sie wohnen seit drei Jahren im Haus. Gibt es etwas, das Sie aus heutiger Sicht anders gemacht hätten?

Wimmer: Nein, da fällt uns nichts ein. Wir sind wirklich rundum zufrieden.