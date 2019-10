ganz. Gehen wir es gemeinsam an! Von Ihrer ersten Idee und Ihren Vorstellungen bis zum kreativen Wohnkonzept finden wir vom Wohnviertel den richtigen Weg. Wir visualisieren unsere Planung mit modernsten Ausdrucksmitteln und so, dass Sie unsere Ideen auch mit dem Herzen spüren.



schön. Wohnen ist nicht austauschbar! Wir geben jeder Einrichtungsplanung eine individuelle, persönliche Ausrichtung. Nur mit der bestmöglichen Umsetzung Ihrer Vorstellungen werden Sie sich in Ihrem neu gestalteten Heim so richtig wohl fühlen. Dabei vertrauen wir auf die Produkte bekannter Markenhersteller. Denn bei der Qualität gibt es keine Kompromisse.



lebenswert. Das WOHNVIERTEL ist für Sie da! Eine Ausstellungswelt, in der Sie sich inspirieren lassen und in der Sie ausprobieren und erleben können. Leicht erreichbar, direkt an der Westautobahn-Abfahrt St. Valentin gelegen, bieten wir auf rund 500 m² einen Einblick in unsere Vision des Wohnens: Alles rund um Küche, Esszimmer, Wohnbereich, Bad und Schlafzimmer – wie gemacht für Ihr neues Zuhause! Daheim rundherum wohl fühlen.

zVg Wohnviertel Einrichtungs GmbH Der Slogan „ganz. schön. lebenswert“ ist für „die Wohnviertler“ aus St. Valentin pure Realität. Die Einrichtungsprofis um Geschäftsführer Markus Wiesinger feiern heuer „10 Jahre“.

