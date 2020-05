Die Raiffeisenbanken des Mostviertels informieren:

Das Corona-Virus hat mit seinen Auswirkungen das Arbeits- und gesellschaftliche Leben mit voller Wucht getroffen. Wir haben bereits begonnen, uns auf die damit einhergehenden Veränderungen einzustellen und damit bestmöglich umzugehen.

Wie aber schaut es mit den Auswirkungen auf unsere finanzielle Vorsorge aus? Die Notenbanken und Regierungen setzen rund um den Globus Maßnahmen, um den Auswirkungen der wirtschaftlichen Verlangsamung entgegenzutreten.

Die Börsen haben teils massive Kursverluste erfahren – gerade diese derzeit niedrigen Wertpapierkurse können Sie zu Ihrem Vorteil nutzen! Eine Möglichkeit könnte sein, Ihren be-

stehenden monatlichen Fonds-Ansparbetrag zu erhöhen oder einen neuen Fondssparer zu beginnen. Sie kaufen die Anteile zu einem günstigen Preis und profitieren vom Aufschwung der Wirtschaft.

Auch wenn Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können, ist Angst bekanntlich ein schlechter Ratgeber.

Das Kapital gestreut zu investieren und so das Risiko zu minimieren,

den richtigen Einstiegszeitpunkt

und das passende Produkt für Ihre persönliche Vorsorge auszuwählen, sind wesentliche Punkte, die Sie gemeinsam mit Ihrem Berater in einem ausführlichen Gespräch beleuchten sollten.

zVg

Step by step zur passenden Veranlagungsalternative – der richtige Einstiegszeitpunkt ist jetzt... und jetzt... und jetzt…!

Ihr Raiffeisen-Berater in Ihrer Bankstelle freut sich, Sie wieder persönlich in der Bank begrüßen zu dürfen – der 1. Schritt zur Vorsorge ist die Vereinbarung eines Beratungsgespräches!