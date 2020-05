Resi Palmetzhofer hat das gleichnamige Café-Gasthaus in Neuhofen/Ybbs aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst und setzt mit eigenen Kreationen auf ein spannendes Crossover aus regionalen und saisonalen Schmankerln mit Haubengerichten, die sie auf ihre Weise ohne allzu viel Schnick-Schnack neu interpretiert.

Und auch wenn sie kürzlich von Gault & Milau „als kulinarische Oase des Mostviertels“ tituliert und mit 3 Hauben ausgezeichnet wurde, ist doch an der Wiege Österreichs vieles anders als in so manchem Gourmettempel in Wien. Oder kennt ihr ein Haubenrestaurant, wo es jeden Sonntag köstliche Pizzen gibt oder im Sommer hausgemachtes Eis im Stanitzel quasi im Straßenverkauf?

Wir durften der sympathischen Köchin diesmal über die Schulter und in den Kochtopf schauen, um eindrucksvoll zu erfahren, wie man Grammelknödel mit Kraut ganz besonders köstlich zubereiten kann.

Also für den Erdäpfelteig empfiehlt sie besonders mehlige Kartoffeln - am besten Agria. Die weiteren Zutaten sind griffiges Weizenmehl, Grieß, Eier, geschmolzene Butter sowie Salz und Muskat. Zuerst gehören die Erdäpfel geschält, im Salzwasser gar gekocht und dann durch die Kartoffelpresse gedrückt. Eier, Mehl, Grieß und die geschmolzene Butter hinzufügen, würzen und dann die Masse zu einem Teig kneten.

Für die Grammelfülle ganz feine Grammeln besorgen. Weiters braucht ihr dazu Zwiebeln, Eier, Knoblauch, gehackte Petersilie, Maiskeimöl sowie Salz und Pfeffer. Zuerst die Zwiebel in feine Würfel schneiden, in einer Pfanne mit Öl goldbraun rösten und fein gehackten Knoblauch beigeben. Danach die Eier dazu und solange rühren, bis das Ei etwas fest wird. Grammeln beimischen und abschmecken. Danach kalt stellen – am besten bis zu 4 Stunden in die Tiefkühltruhe geben. Danach aus der Masse kleine Kugeln formen. Nochmals kalt stellen und dann in den Erdäpfelteig einhüllen. Zum Schluss 10 Minuten in Salzwasser wallen lassen – nicht aufkochen.

besonders köstliche Beilage ist Kraut – am besten Braunschweiger- oder Spritzkraut. Dazu benötigt ihr Lorbeerblätter, Wacholderkörner, Pfefferkörner, Kümmel, Butter und Salz. Das Kraut der Länge nach in 4 Spalten schneiden – den Strunk nicht entfernen. Wasser mit allen Zutaten aufkochen und das Kraut je nach Größe ca. 25 Minuten ziehen lassen. Kurz vor dem Anrichten in einer Pfanne mit Butter goldbraun anbraten.

Das Gasthaus zur Palme verfügt über eine Stube mit Platz für rund 40 Personen sowie über einen Restaurantbereich für rund 50 Personen und bald wieder über einen schattigen Gastgarten mit außergewöhnlichen Grillabenden. Individuelle Menüvorschläge einschließlich passender Weinbegleitung sind nach vorheriger Absprache ebenso möglich wie die Gestaltung von Feiern aller Art.

Na, Gusto bekommen? Also gutes Gelingen beim Nachkochen oder noch einfacher, das unprätentiöse Gasthaus in Neuhofen/Ybbs besuchen, um sich selbst ein Bild von Küche und Weinkeller zu machen.

Weitere Infos unter www.gasthaus-zur-palme.at

