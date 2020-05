Sie enthält keine Duftstoffe und Weichmacher. Die Wollke ist auch ein Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit: Sie wird aus zertifizierter BIO Baumwolle hergestellt. Sie ist wiederverwendbar und damit ein Beitrag zur Müllvermeidung. Selbstverständlich kann die Wollke auch verpackungsfrei bezogen werden (Zero Waste).

WOLLKE.AT Bunt: die Slipeinlage Wollke.

Die Wollke verrottet in 2 bis 5 Monaten und stellt keine Umweltbelastung dar. Sie ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, produziert in Österreich (keine Importe aus China etc.). Die Wollke ist „Fair & Sozial“: Es werden nur „GOTS“-zertifizierte Bio-Baumwolle verwendet. Diese Zertifizierung definiert soziale Mindeststandards und garantiert in jeder Phase des Herstellungsprozesses eine ökologische und soziale Produktion unter Beachtung von fairen Arbeitsbedingungen und –löhnen.

WOLLKE.AT

Die Fertigung der Wollke erfolgt in Österreich. Die Slipeinlage wird in Kooperation mit Institutionen, die am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen unter stützen, zu fairen Bedingungen genäht und damit ein wesentlicher sozialer Beitrag auch in Österreich geleistet.

Der neue, wiederverwendbare Mund-Nasen-Schutz wird ebenfalls „Fair und sozial“ in Österreich aus zertifizierter BIO Baumwolle hergestellt.

Meine Wollke ist im Onlineshop www.wollke.at, in ausgewählten Stores und bei Bipa erhältlich.