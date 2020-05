Von einem Tag auf den anderen hat das neuartige Virus SARS-CoV-2, besser bekannt als Coronavirus, unsere Welt auf den Kopf gestellt. Gastronomie, Handel und Tourismus wurden stark eingeschränkt, Schulen und Kindergärten geschlossen und das Gesellschaftsleben auf ein Minimum reduziert. Der gewohnte Alltag und vieles, was für uns selbstverständlich ist, hat sich schlagartig verändert.

Konstante Stütze in der Krise

Auch die heimische Landwirtschaft ist von der Krise stark betroffen, sei es durch eingebrochene Märkte und daraus resultierende Preisabstürze. Dennoch stellen die Bauern eine konstante Stütze in dieser Krise dar und arbeiten unermüdlich, um so die Versorgung mit regionalen und hochqualitativen Lebensmitteln zu gewährleisten. Sie sind bei ihren Tieren, wenn zum Beispiel die Kuh ein Kalb erwartet und beim Getreide, wenn es beispielsweise an Mehltau leidet – unabhängig von der Tages- und Jahreszeit und sonstigen äußeren Einflüssen wie dem Coronavirus.

Neben der Pandemie hat die heimische Landwirtschaft auch mit der anhaltenden Trockenheit zu kämpfen, die das Mostviertel im Frühjahr wieder vor Herausforderungen stellt.

Futterknappheit und enorme Schadholzmengen durch die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers in den heimischen Wäldern lassen die Bäuerinnen und Bauern nicht aufatmen. Das auch international hohe Schadholzaufkommen führte zu einem Preisrückgang. Hinzu kommt ein erhöhter Investitionsbedarf bei der Wiederaufforstung auf den Schadholzflächen. „Gerade jetzt sind Hilfsmaßnahmen und Unterstützungspakete auch für die Land- und Forstwirtschaft dringend nötig!“, sind sich die Kammerobmänner Johannes Zuser und Anton Krenn einig.

Großer Beitrag für Klima & Landschaft

zVg Martin Auer, Kammersekretär der Bezirksbauernkammern Melk und Scheibbs.



Der heimischen Landwirtschaft wird ein großer Beitrag für Klima und Kulturlandschaft zugeschrieben. Kammersekretär Martin Auer argumentiert: „Unsere Bäuerinnen und Bauern tragen mit einer Vielzahl an Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen bei, wie beispielsweise durch Zwischenfrüchte nach den Hauptkulturen und sorgfältigen Pflanzenschutz.“

Die Wirkung dieser Maßnahmen wurde bereits sichtbar, so konnte die Land- und Forstwirtschaft als einziger produzierender Sektor die THG-Emissionen um circa 15 % seit 1990 senken.

Gleichzeitig binden unsere Kulturpflanzen eine enorme Menge an Kohlenstoffdioxid und produzieren Sauerstoff – beispielsweise bindet eine Tonne Biomasse bis zu zwei Tonnen CO2 und erzeugt in weiterer Folge 1,5 Tonnen neuen Sauerstoff.

Zum Vergleich - der Mensch verbraucht rund 300 kg Sauerstoff pro Jahr beim Atmen. Neben den Grünlandbeständen und Feldern trägt auch der Wald positiv zur CO2-Bilanz bei, so Auer: „Vor allem die aktive Nutzung des Waldes ist wichtig, um klimafitte Bestände zu erhalten, die eine langfristige CO2-Bindung ermöglichen.“

Landwirte sowie Bauernvertreter sind sich einig – die österreichische Landwirtschaft ist federführend hinsichtlich ihrer Produktionsbedingungen.

So werden heimische Lebensmittel unter strengsten Auflagen hergestellt und das zu günstigen Konditionen. Insbesondere durch die Coronakrise wurde klar, dass Landwirtinnen und Landwirte die Menschheit in verschiedensten Bereichen versorgen und vielfach mehr als den Inlandsbedarf decken können.

So dürfen laut Auer auch nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden, da nicht alle importierten Waren unter lückenlos nachvollziehbaren und vergleichbaren Produktionsbedingungen hergestellt werden. Kammerobmann-Stellvertreter Franz Aigner macht bewusst, dass Konsumenten mit ihrem Einkaufsverhalten die Zukunft unserer heimischen Landwirtschaft aktiv mitgestalten.

Große Bedeutung des AMA Gütesiegels

zVg Maria Wieseneder, Betriebsberaterin in der Bezirksbauernkammer Melk.



Gerade deshalb wird auf die Bedeutung des AMA-Gütesiegels hingewiesen. Als behördlich anerkanntes Gütezeichen gibt es Auskunft über nachvollziehbare Herkunft, hohe Qualität und unabhängige Kontrollen.

Die Qualitätsanforderungen des AMA-Gütesiegels gehen deutlich über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Kammerobmann-Stellvertreterin Elisabeth Schwameis ist überzeugt: „Wo auch immer das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel zu sehen ist, handelt es sich um ein hochwertiges, streng kontrolliertes Nahrungsmittel, dessen Herkunft zu 100 % nachvollziehbar ist.“

Mit Maria Wieseneder, Betriebsberaterin in der BBK Melk wird nun auch das Themenfeld Konsumenteninformation und Dialog Landwirtschaft-Gesellschaft auf Bezirksebene etabliert. „Unsere heimische Land- und Forstwirtschaft leistet einen unbeschreiblich großen Beitrag zu unser aller Wohl und auch diese Botschaft möchten wir aktiv kommunizieren.“

So arbeiten die niederösterreichische Landeslandwirtschaftskammer und die Bezirksbauernkammern Melk und Scheibbs verstärkt am Dialog mit der Gesellschaft, in dem Produktionsabläufe transparent dargestellt und das bäuerliche Leben gezeigt wird.

„Die Gesellschaft soll ein reales Bild der Landwirtschaft erhalten und sich selbst vom Verantwortungsbewusstsein und der Professionalität unserer Bäuerinnen und Bauern überzeugen. Deren aufrichtiges Bemühen ist es, den Tisch reichhaltig zu decken, eine wunderschöne Kulturlandschaft zu erhalten und für eine hohe Lebensqualität zu sorgen“, so Wieseneder und Auer einstimmig.