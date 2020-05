Die Futtergrundlage wird auf den betriebseigenen Ackerflächen angebaut. Hauptfuttermittel sind Mais und Gerste. Transportwege werden so gering wie möglich gehalten, denn die Tiere werden in einen der niederösterreichischen Schlachthöfe gebracht. Nach ca. 120 Tagen Mastdauer am Hof haben sie ihr Idealgewicht erreicht. Die Haltung ist nach obersten Tierschutzrichtlinien standardisiert.

Die Tiere wachsen in klimatisierten Ställen auf Vollspaltenböden heran.

„Wir achten sorgsam auf ausreichendes Platzangebot bei der Tierhaltung. Durch den Anbau des Futtermittels auf den betriebseigenen Ackerflächen kann ich die Qualität des Futters kontrollieren und einen wertvollen Beitrag für die Kreislaufwirtschaft leisten.

Da modernste Technik in Form von Maschinen und Geräten zum Einsatz kommt, können Pflanzenschutzmittel so schonend wie möglich eingesetzt werden und so ein großer Beitrag für die Umwelt geleistet werden. Außerdem können die hohen Standards des AMA-Gütesiegels eine hohe Produktionssicherheit und ausgezeichnete Qualität garantieren“, ist Kammerobmann Zuser überzeugt. Dieses Siegel bedingt die behördliche Kontrolle von Hygiene- und Futterstandards, Haltungsformen wie Platz-, Licht- und Wärmeangebot, Gesundheitsstandards und die laufende Dokumentation. „Für den Konsumenten ist dadurch streng kontrollierte Produktion mit höchsten österreichischen Kriterien gewährleistet“, lobt Zuser.