Auf die Frage, ob sich Stefan Wagner als Grenzgänger sieht, meint er: „Ja, aber kontrolliert! Denn schlussendlich kenne ich mich am Besten und weiß, wie weit ich gehen kann. Ich bin immer fokussiert und handle eigenverantwortlich.“ Fakt ist, der Radrennsport ist Steffs große Leidenschaft.

Zum ersten Mal saß er mit vier Jahren auf einem Rad und kam im Grunde nicht mehr davon los. Der gebürtige Amstettner fuhr schließlich von seinem 13. bis zu seinem 18. Lebensjahr als Lizenzradrennfahrer bei den damaligen Vereinen RC DrinkVit Windhaag und Scott Latella Innsbruck, erlebte alle Höhen und Tiefen des Radsports, bevor er sich zurückzog.

zVg

„Erst durch meinen Sohn Lukas, der heute 14 ist, mit 12 beim RC Purgstall Lizenz fuhr und nun Downhill schätzt, bin ich wieder auf den Geschmack gekommen“, berichtet Steff schmunzelnd. Frei nach dem Motto, „der Senior will´s auch noch einmal wissen“, schwang sich der heute 42-Jährige 2015 selbst wieder aufs Rennrad. „Mit 95 Kilogramm auf den Hüften und alles andere als in Topform“, gesteht Steff, der in einem Sportfachgeschäft in Linz arbeitet. „Ich bin irgendwie durch meine persönliche Hölle gegangen, obwohl ich einmal topfit war! Wenn ich daran zurückdenke, wie ich das erste Mal auf den Sonntagberg gefahren bin – echt heftig.“ Doch die Mühen und Qualen haben sich gelohnt. Denn nur ein Jahr später und um mehr als zwanzig Kilo leichter, begann Steff nach Südungarn zu seinen Schwiegereltern oder mal ebenso nach München zu radeln. „Ich habe sofort gemerkt: Das Langstreckenfahren ist meines.“ Steff trat seither bei unzähligen Rennen wie etwa den Glocknerman Ultramarathon Weltmeisterschaften und dem Race Around Austria an. Er stellte darüber hinaus im Jänner 2018 in Amstetten einen neuen Weltrekord auf.

Mit 144 Watt Durchschnittsleistung über 48 Stunden verbesserte er den bis dahin gültigen Ergometer-Weltrekord um 45 Prozent. Im Juni darauf stellte er den 48-Stunden-Höhenmeter-Weltrekord auf dem Rad in Sonntagberg auf. Nur zwei Monate später fuhr er den Ötztaler Marathon zehn Mal nonstop und lief zur Höchstform auf. Doch in der folgenden Saison zog sich Steff im August bei einem Trainingssturz einen Oberschenkelhalsbruch zu. Nur vier Wochen nach der OP im AK Linz saß er wieder auf seinem Holzrennrad.

zVg

Konsequent ist Steff auch, was seine gesamte Einstellung dem Rennsport gegenüber betrifft. Er fährt wöchentlich bis zu 30 Stunden Rad und absolviert zusätzlich sechs Stunden Physio- und Krafttraining. „Wenn ich am Start stehe, dann aber immer topfit und natürlich mit dem Ziel zu gewinnen. Ich riskiere aber nie meine Gesundheit, das habe ich meiner Familie versprochen.“

Mentale Stärke

Steff, der seit neun Jahren in Waidhofen wohnt, ist auch privat ein überaus fokussierter Mensch. So schnell kann ihn nichts aus der Ruhe bringen. „Freilich habe ich das erst lernen müssen. Man macht im Leben ebenso seine Erfahrungen und wenn du ein wenig Grips hast, dann lernst du daraus.“ Steffs Zauberwort lautet daher: mentale Stärke. „Ob beim Training, den Projekten oder den Rennen gibt es für mich nichts anderes als die Fahrt. Mit dem Kopf bei der Sache sein, nenne ich das. Der Erfolg passiert nicht einfach, sondern beginnt nun einmal im Kopf, wird erlernt und trainiert.“ Steff ist davon überzeugt, dass man diese Einstellung in allen Lebenslagen anwenden kann.

zVg

„Nicht nur im Extremsport, sondern auch wenn man etwa zum Rauchen aufhören oder sich beruflich verändern möchte. Wenn du von dir selbst überzeugt bist, deine Schwächen und Stärken kennst, weißt, was zu möchtest, ein Ziel vor Augen hast und dich Schritt für Schritt dorthin aufmachst, dann schaffst du es auch. Befreie dich von allem Negativen, wie Energievampiren, die dich nur energetisch ausbeuten wollen und umgib dich lieber mit Menschen, die in allen Lebenslagen bedingungslos hinter dir stehen.“

Steff weiß, wovon er spricht und wird ab Herbst auch Vorträge zu diesem Thema für Unternehmen und all jene abhalten, die mental an sich arbeiten möchten. Darüber hinaus plant er neben seinen Rennen (näheres unter www.steffwagner.at) auch einen neuen Weltrekordversuch, für den er noch Sponsoren sucht. „Diesmal möchte ich in 24 Stunden am Radergometer den Rekord von 203,54 Durchschnittswatt brechen.“ Wer Steff kennt, der weiß, er wird alles daran setzen, um dies auch zu schaffen.