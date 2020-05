Landeskammerrätin Birgit Sterkl .

Am Hof von Landeskammerrätin Birgit Sterkl in Kilb werden kleine Ferkel geboren. Per künstlicher Befruchtung werden die Sauen besamt. Die im Stall freilaufenden Eber sorgen für die Stimulation der Weibchen. Die Landwirtin erkennt am Verhalten der Sauen den richtigen Zeitpunkt für die Besamung.