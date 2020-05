Landeskammerrat Josef Haider .

Landeskammerrat Josef Haider führt in Laimbach am Ostrong einen Familienbetrieb mit zahlreichen Milchkühen. „Wir erzeugen auf unserem Hof Bio-Milch in höchster Qualität“, ist Haider stolz. Die Tiere werden in einem sehr großzügigen Liegeboxenlaufstall mit sehr viel Stroheinstreu gehalten. Über einen Verbindungsgang können die Kühe vom Stall ins Freie gelangen – wann immer es ihnen beliebt. Die Tiere können sich ihren Tagesablauf selbst einteilen.