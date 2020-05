Wir sind Österreichs Nr. 1 in Sachen CLAAS Futter-Erntetechnik! Voll Freude nahm das Ehepaar Martina (52) und Christoph (51) Heindl kürzlich vom Landmaschinen-Weltkonzern eine Auszeichnung für 500 verkaufte Grünlandgeräte in Empfang. Im Gespräch mit Hallo! Mostviertel plaudern die Familienunternehmer aus Stephanshart (28 Mitarbeiter, Filiale in Hürm) über Arbeit, Technik und Leidenschaft.

Nr. 1 in Österreich zu sein – macht Sie das stolz?

Christoph Heindl: Es ist zweifellos ehrenvoll, von einem Unternehmen wie CLAAS ausgezeichnet zu werden. Aber ehrlich gesagt geht es in unserem Geschäft nicht um Rekorde. Es freut uns vielmehr, dass der Wechsel zum Weltmarktführer bei Erntemaschinen der völlig richtige war.

Martina Heinl: Als Landtechnik-Unternehmer müssen wir mit unseren Kunden Schritthalten und ständig am Puls der Zeit sein. Nur so können wir ein verlässlicher Partner sein. 500 verkaufte Maschinen sind vielmehr der Maßstab für eine Entwicklung, die die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren gemacht hat – und das Ergebnis von mehr als 15 Jahren harter Aufbauarbeit, die wir mit unserer Familie, unserem Team und natürlich mit der Marke CLAAS geleistet haben.

Was, denken Sie, hat den Erfolg ausgemacht?

Martina Heindl: Da gibt es viele Bausteine. Die zwei wichtigsten sind wohl unser aller Begeisterung für die Sache und die Innovationskraft unseres Marken-Partners. Während der Saison sind unsere Leute zu jeder Tages- und Nachzeit verfügbar, um die Funktionssicherheit der Maschinen zu gewährleisten.

Christoph Heindl: Bei einem Service-Einsatz im Sommer hat es am offenen Feld nicht selten 50 Grad und mehr. Unsere Techniker arbeiten dann völlig auf sich allein gestellt, ohne Klimaanlage und mit großem Zeitdruck. Da sind maximale Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und großer Idealismus gefragt. Aber wenn die Maschinen dann wieder laufen und unsere Kunden ihre wertvolle Arbeit fortsetzen können, macht das stolz und zufrieden.

Wir hören von unseren Mitarbeitern immer: Unser Beruf ist Herausforderung, Leidenschaft und Abwechslung. Als Unternehmer und Arbeitgeber unterstreichen wir das voll und ganz.

Nach der Matura in die Lehre

Was muss ein moderner Landtechniker können?

Christoph Heindl: Eigentlich ist unser Beruf einer der vielseitigsten im Technik-Bereich, vielleicht sogar der vielseitigste. Ein guter Mitarbeiter muss breit aufgestellt sein. Er vereint Spezifikationen für Mechanik, Hydraulik und seit einiger Zeit auch für Elektronik.

Martina Heindl: Die meisten unserer Mitarbeiter haben ihren Weg über den klassischen Lehrberuf, viel Praxis-Erfahrung und Zusatzausbildungen gemacht. Jeder Mitarbeiter ist durchschnittlich zwei Wochen pro Jahr auf Schulungen. Wir haben aber auch Absolventen höherer Schulen im Team – HTL und Josephinum, die nach der Matura und einer verkürzten Lehre als Landtechniker agieren. Dieses hohe Maß an Ausbildung ist in unserer Liga heute notwendig. Was mich besonders freut: Auch ein Mädchen bereichert unser Techniker-Team.

zVg

Muss der technische Einsatz in der Landwirtschaft überhaupt so hoch sein?

Christoph Heindl: Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm gewandelt. Viele Betriebe haben aufgehört. Immer weniger Bauern bewirtschaften immer größere Flächen. Sie sorgen mit großem persönlichen Einsatz dafür, dass zum einen die Nahrungsmittelproduktion den ständig wachsenden Anforderungen gerecht wird und zum anderen die Landschaftspflege hochgehalten wird. Der Kostendruck ist genauso groß wie der Zeitdruck.

Ohne moderne Landtechnik geht da nichts mehr. Nehmen wir nur die GPS-Technologie: Lenkhilfen mittels Navigation ermöglichen höchste Präzision beim Säen, Düngen und Ernten. Je Hektar und Jahr spart ein GPS-Navigationsgerät 20 Euro.

Ein weiteres Beispiel: Ein moderner Mähdrescher – der heute übrigens so viel kostet, wie ein Einfamilienhaus – fasst vollgetankt bis zu 800 Liter Diesel. Damit läuft die Maschine ein bis zwei Tage. Die Kosten kann sich jeder ausrechnen. Da zählt am Ende des Tages jeder Meter.

Hat in diesem hochtechnischen Umfeld ein Familienbetrieb noch eine Chance?

Martina Heindl: Natürlich. Das verbindet uns auch mit unseren Kunden und unserem Marken-Partner CLAAS. Wir sind ein Familienbetrieb, dem die Begeisterung für die Landwirtschaft in die Wiege gelegt worden ist. Wir sind Teil in einem Prozess der direkten Wertschöpfung aus der Natur, für die jeder Landwirt Wertschätzung verdient.

Unsere Aufgabe ist es, die Technik beizusteuern, die die Arbeit erleichtert, und gleichzeitig die Natur schont. Das ist der Kreislauf, in dem wir uns befinden. Tatsache ist aber auch, dass alle Beteiligten in diesem Kreislauf ohne eine gewisse Größe kaum Chancen haben. Die Expansion nach Hürm vor nunmehr sechs Jahren und die aktuelle Erweiterung waren und sind unter anderem diesem Anspruch geschuldet.

Wir haben auch deshalb investiert, weil wir wollen, dass unsere beiden Söhne Michael und Georg auf Dauer im Betrieb beschäftigt sein können. Sie sollen und wollen die Familientradition weiter führen. Das motiviert sie und uns selbst.

Familientradition auf allen Ebenen

Christoph Heindl: Das Thema Familie hat vor nunmehr acht Jahren auch unseren Markenwechsel bestärkt. Als einer der fünf größten Landtechnik-Unternehmen der Welt ist CLAAS das einzige, das noch als Familienbetrieb geführt wird. Der Seniorchef mit über 90 Jahren ist selbst noch täglich im Betrieb. So etwas imponiert uns schon sehr.

Martina Heindl: Die positiven Seiten eines Familienbetriebes zeigen sich bei uns jeden Tag. Viele unserer Mitarbeiterinnen im Büro sind Mütter. Ich erkenne da sofort, wenn es irgendwo privaten Stress oder Druck gibt. Sei es, weil ein Kind krank ist oder sonstige Sorgen aufs Gemüt drücken. In solchen Fällen organisieren wir uns als Team rasch um und helfen zusammen. Das gilt auch in der Werkstätte, wo manche Mitarbeiter auch von landwirtschaftlichen Betrieben stammen. Wenn ein außerordentlicher Einsatz gefragt ist, wird das nach Möglichkeit auf kurzem Weg geklärt. Miteinander sind wir stark!