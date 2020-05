Die Niederösterreicherin Sonja Willinger studierte von 1998 bis 2005 in Wien. Sie begann ihre radiologische Facharztausbildung in einer großen Wiener Lehrpraxis; danach arbeitete sie in verschiedenen Spitälern des Wiener Krankenanstaltenverbundes.

Seit der Facharztprüfung 2014 arbeitete sie als Fach- und Oberärztin im Wiener Wilhelminenspital. Diese Tätigkeit erlaubte ihr, ein vielfältiges radiologisches Erfahrungsspektrum zu gewinnen. Sie erlebte dort den hohen Stellenwert der Radiologie sowohl in der Akutdiagnostik in Nacht- und Wochenenddiensten aber auch in der Früherkennung und Vorsorge.

Seit 2013/2014 war die Mitarbeit in der Mammographie im Brustgesundheitszentrum einer ihrer Schwerpunkte. Sie führte dort diagnostische Biopsien zur Abklärung von Brustkrebsverdachtsfällen durch. Der unmittelbare Kontakt zu den Patientinnen in diesem sensiblen Bereich und die bestmögliche Kommunikation und Betreuung liegen ihr besonders am Herzen.

Auch die gute Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten sieht sie als wichtigen Bestandteil ihrer radiologischen Arbeit.

Seit 2015 gehören auch regelmäßige Ordinationsvertretungen zum beruflichen Alltag von Dr. Willinger, was sich als Weichenstellung in Richtung der kommenden Tätigkeit in der Radiologie Melk erwies.

Dass sie beruflich eines Tages in der Stadt Melk ankommen würde, konnte sie 2004 bei ihrer Hochzeit im Stift noch nicht ahnen. Jedes Jahr führte zudem seither der Muttertagsausflug die Mutter von drei Kindern ins schöne Melk.

Die nun beginnende Zusammenarbeit in der Radiologie Melk mit Dr. Astrid Niedermayer, die sie aus ihrer Tätigkeit im Krankenhaus kennt und schätzt, stellt eine besondere Freude für Dr. Willinger dar. Der direkte Kontakt mit den Patientinnen und Patienten und damit die Möglichkeit, während der Untersuchung gezielt auf Sorgen und Symptome einzugehen und das Untersuchungsergebnis zu erklären, sind ihr besonders wichtig.