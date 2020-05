Kind und Kegel „einpacken“, einsteigen, entspannt losfahren und dort stehen bleiben, wo es am schönsten ist. Nicht erst seit Corona hat das Wohnmobil an Bedeutung gewonnen. Großzügig ausgestattete komfortable Fahrzeuge machen Lust auf den etwas anderen Urlaub – oder auch ein verlängertes Wochenende am Badesee, in den Bergen oder im Freizeitcamp.

Wer seit Jahrzehnten auf die Qualität einer Wohnmobil-Reise schwört, ist das Ehepaar Petra und Joachim Aiginger-Klein aus Amstetten.

„Unsere erste Fahrt war meine Maturareise, damals schon mit meinem jetzigen Gatten, in einem alten umgebauten Ford-Bus. Es sollte nach Paris gehen. Aber wir sind dann in Österreich von einer Sommerrodelbahn zur nächsten gefahren und haben gerade mal den Bodensee geschafft. Aber dafür war es lustig“, erinnert sich die Autohaus-Chefin. „Der legendäre Ford war das letzte Stück aus einer großen Fahrzeugflotte unseres Betriebes, die wir in den 90ern schon im großen Stil vermietet haben.“

PRIVAT Das Wohnmobil ist der liebste Reisebegleiter der Familie Aiginger-Klein. Nicht nur zum langen Urlaub, sondern auch mal kurz übers Wochenende für einen Ausflug zum Weinverkosten, zum Konzert, in die Therme, zum Aktivwochenende mit Wandern oder Radfahren und und und.

Später war das Ehepaar viel in Italien unterwegs (Toskana, Cinque Terre), aber noch viel mehr in Österreich. „Nicht nur zum langen Urlaub, sondern auch mal kurz übers Wochenende für einen Ausflug zum Weinverkosten, zum Konzert, in die Therme, zum Wandern oder Radfahren, ohne vorher großartig was buchen zu müssen,“ schwärmt Petra Aiginger-Klein.

„Mit Kind ist es nun eher der Actionurlaub: Unser Daniel war von klein auf dabei, schon im Maxi-Cosy, ihm macht das enorm Spaß. Jetzt halt zum Klettern, Downhill-Biken, Family-Park, etc. Wie es gerade von der Arbeit her oder vom Wetter passt!“

Ihre Begeisterung teilen die reisefreudigen Mostviertler mit vielen Menschen jedes Alters. Joachim Klein: „Dazu möchte ich mit einem Irrtum aufräumen: Es muss nicht verpflichtend ein Campingplatz sein. Wir haben oft irgendwo übernachtet, wo es gerade bequem, schön und erlaubt war. Außerdem gibt es mittlerweile ganz viele Stellplätze, die die notwendigste Infrastruktur bieten, wie Stromanschluss (bei vielen Park- und Rastplätzen, Heurigen, etc). Gerade diese Unabhängigkeit ist es ja, was für uns toll ist.“

Neue Qualität des Reisens

Was den Wohnmobil-Urlaub immer mehr zur begehrten Alternative macht, ist die neue Qualität der Fahrzeuge. Die moderne Wohnraumaufteilung ist je nach Modell sehr geräumig und durch große Fenster sehr offen. Der Platz ist optimal ausgenutzt mit Staufächern und Kästen. Viele nützliche kleine Accessoires erleichtern den Alltag.

Dazu kommen Komforts wie Heizung auch im Kofferraum (ideal zum Trocknen von Sportbekleidung), Fliegengitter an Türen und Fenstern, SAT-TV, Klima, etc.

Dusche (Warmwasser ist Standard) und Toilette sind großzügig. Für die Toilette und das Frischwasser gibt es heutzutage hervorragende Mittel, sodass weder Geruch noch Wasserqualität ein Thema sind. Und beim Vermieten ist Desinfektion eine Selbstverständlichkeit.

Petra Aiginger-Klein: „Mit jedem Ausflug haben wir dazugelernt. Beim Vermieten geben wir dem Kunden viele Tipps mit auf die Reise!“

Übrigens: Wohnmobil-Urlaube sind ab ca. 150 Euro Tagesmiete möglich - für bis zu sieben Personen!