Der Sommer nähert sich in großen Schritten und damit auch die Gedanken rund um die Urlaubsplanung. Die Corona-Krise lässt es nur eingeschränkt zu, den Urlaub am Meer zu verbringen, das ist aber auch nicht zwingend notwendig. Immerhin hat das Mostviertel ein vielfältiges Freizeitangebot für Tagesausflüge zu bieten. Besonders an der Moststraße lassen sich einige, für Geist und Körper genussvolle Ausflugsziele entdecken.

Per Rad durch die Moststraße

MOSTSTRASSE, SCHWARZ-KOENIG.AT

Beachtlich variantenreich und vielfältig zeigt sich das Radwegenetz entlang der Moststraße. Ganz egal ob Familien, Genießer, Entdecker oder Spitzensportler – hier lässt sich bestimmt für jeden eine passende Route finden. Eine besonders beeindruckende Radroute ist die Mostradroute. Sie kombiniert die erstaunliche Landschaftsvielfalt mit genussvollen Mostheurigen. Von den Donauauen über die sanften Ausläufer der Alpen und der hügeligen Landschaft der Moststraße, hier können atemberaubende Panoramablicke genossen werden. Entlang dieser Route gibt es besonders viele schöne Plätze, die zum Verweilen und Entdecken einladen. Die Strecke verläuft am barocken Stift Seitenstetten, dessen historischer Garten ein wahrer Geheimtipp ist, und dem Mostviertler Bauernmuseum in Gigerreith bei Amstetten vorbei.

Zudem kann entlang der Radroute auch der Ostarrichi-Kulturhof in Neuhofen/ Ybbs, die Pfarrkirche und die Aussicht von St. Michael am Bruckbach sowie das Freilichtmuseum Haag besucht werden. Ein weiterer Ausflugstipp an der Most-Radroute ist das Stift Ardagger, die Kirche des ehemaligen Stiftes und natürlich auch das Erlebnismuseum MostBirnHaus, wo sich alles rund um das Wahrzeichen der Moststraße – die Mostbirne – dreht. Die Most-Radroute umfasst rund 110 km und führt von Amstetten über Neuhofen, Seitenstetten, Haag, Erla und Wallsee, zurück nach Amstetten.

Panoramahöhenweg: Weitblick zu Fuß

Ein besonders schöner Ausblick findet sich am Panoramahöhenweg, von der Basilika Sonntagberg bis hin zum Hochkogelberg. Er verbindet die Moststraße mit der Eisenstraße. Die Basilika Sonntagberg ist der Ausgangspunkt der aussichts- und genussreichen 50 km langen Tour von Sonntagberg über Waidhofen, Ybbsitz, St. Leonhard am Walde bis nach Randegg. Schon am Beginn der Strecke, direkt bei der Basilika Sonntagberg blickt man auf die sanften Hügel und Weiten des Mostviertels herab. Entlang des Weges sind zudem zahlreiche Mostheurige, Mostbrunnen und nette Platzerl für ein gemütliches Picknick mit herrlichem Ausblick zu finden. Ein Weitblick der etwas anderen Art kann auf der Elisabeth Warte in Weistrach erlebt werden. Kletterbegeisterte können die 15,5 m hohen Wände des 18,5 m hohen Aussichtsturms besteigen. Oben wartet ein unbeschreiblicher Ausblick ins Most-, Mühl und Traunviertel sowie in das Voralpengebiet.

www.moststraße.at