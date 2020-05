Es war ein großartiges Gefühl für mich und mein Team, nach so vielen Wochen wieder für unsere Gäste da zu sein. Wir haben intensiv und in enger Abstimmung mit den Behörden an der Wiedereröffnung gearbeitet und uns über jeden einzelnen Besuch gefreut“, erzählt Walter Lenhardt, der am 30. April seine McDrives und am 15. Mai nun auch wieder den Gästebereich seiner drei Mostviertler Restaurants wiedereröffnete.

Mit der vollständigen Restaurantöffnung sind auch Frühstück und McCafé zurück, für die Sicherheit der Gäste und MitarbeiterInnen sorgen unter dem Motto „It’s good to be SAFE“ zahlreiche neue Schutzmaßnahmen.

Familienbetrieb seit 25 Jahren

Seit 25 Jahren ist er Franchisenehmer von McDonald’s Österreich, seine Frau Elisabeth arbeitet als Prokuristin jeden Tag mit seinem Team an seiner Seite. „McDonald’s ist eine internationale Marke, aber wir Franchisenehmerinnen und Franchisenehmer sind als klassische KMU stark in der jeweiligen Region verwurzelt und zumeist auch Familienbetriebe wie wir“, so Lenhardt, der im CCA Amstetten, Amstetten-Greinsfurth und im Bergland Center bei Ybbs insgesamt 170 MitarbeiterInnen beschäftigt, die nun aus der coronabedingten Kurzarbeit zurückgeholt werden.

„Wir haben in dieser herausfordernden Zeit einmal mehr gemerkt, dass wir uns zu hundert Prozent aufeinander verlassen können. Wir haben unsere Verantwortung als regionaler Arbeitgeber wahrgenommen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unglaublichen Einsatz gezeigt“, bedankt sich der Franchisenehmer bei seinem Team.

„Danke, dass ihr wieder aufsperrt“

Von der Wiedereröffnung mit dem klaren Bekenntnis zu Qualität aus Österreich profitieren auch die 40.000 bäuerlichen Partnerbetriebe: Als größter Gastronomiepartner der heimischen Landwirtschaft bezieht McDonald’s aktuell rund 70 Prozent der Lebensmittel aus Österreich – so sind Rindfleisch, Kartoffeln, Milchprodukte und Freilandeier zu 100 Prozent von heimischen Betrieben.

Dafür erhielten Lenhardt und sein Team viel positives Feedback: „Als wir die Einfahrt zum McDrive wieder geöffnet hatten, waren einige Bauern aus der Gegend extra bei uns, um sich persönlich für die Wiedereröffnung zu bedanken, weil wir wichtige Abnehmer für die erzeugten landwirtschaftlichen Produkte sind.“

Die Standorte im CCA, in Greinsfurth und im Bergland Center bei Ybbs sind ab sofort von 7 bis 23 Uhr geöffnet, weitere Infos gibt es auf www.mcdonalds.at.