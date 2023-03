Kompetenz managen

Die Anreise lässt bereits vermuten, dass einen hier Großartiges erwartet. Einschlägige Beschilderung kommt allen zugute, deren Orientierungssinn ebenso minimalistisch ausgebildet ist wie der meine. Eine Zufahrt führt durch eine Allee auf das Anwesen. Schon bald kann ich es sehen: Vor mir liegt ein sympathisch-imposanter Vierkanthof.

Robert Hartlauer empfängt mich, und wir trinken auf der Terrasse eine Tasse Kaffee, bevor er mich einlädt zu einer beeindruckenden Tour durch die Räumlichkeiten und das bezaubernde Stück Natur, in das dieses liebevoll renovierte Gebäude eingebettet ist.

Ich bin überwältigt. Geht’s allen so, die das erste Mal hier sind?

Robert Hartlauer: (lacht) Ja, die Akademie mit allem Drum und Dran hat meist diese Wirkung auf die Leute. Der Betrieb findet hier in der Regel von Montag bis Freitag statt. Nur in Ausnahmefällen gibt es Wochenend-Seminare. Obwohl aktuell der Anteil an Fachseminaren sehr hoch ist, bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch andere Weiterbildungsangebote an: Kochseminare, Platzreife für das Golfspiel oder Eltern als Coach fallen mir spontan ein. Persönlichkeitsseminare gibt es mitunter auch in der Form, dass Partnerinnen und Partner mitkommen können. Solche Trainings finden dann in der Freizeit statt.

Das Ambiente hier ist ja unschlagbar.

Hartlauer: Mir war genau das wichtig, dass unsere Leute in so einer tollen Umgebung Neues lernen dürfen. Der Aufenthalt in der Hartlauer Akademie soll ganz anders sein als in einem Seminarhotel. Die Anlage verfügt über ein großes Schwimmbad, einen Multifunktions-Sportplatz, einen Gehweg, der zu Spaziergängen durch das Areal einlädt. Ursprünglich war es ein Gutshof. Als ich das Anwesen erwarb, gab es im gesamten Gebäude nur ein Badezimmer und keine Heizung. Seit beinahe 20 Jahren heizen wir es nun mit Erdwärme. Es gibt nun 23 Bäder – zu jedem Zimmer haben wir ein Badezimmer errichtet.

Erdwärme, in so einem alten Schmuckstück!

Hartlauer: Ich habe ohnehin große Freude am Handwerken und fand das gesamte Renovierungsprojekt sehr spannend. Im oberen Stock lagen teilweise wunderbare, alte Böden. Daher war der Einbau einer Fußbodenheizung nicht möglich. Wir haben alle Elemente nummeriert, abgenommen und nach der Renovierung wieder aufgebracht. Die Wandheizungsmodule wurden im Nachhinein installiert. Auch in einem alten Haus gibt es Möglichkeiten, das Ursprüngliche zu erhalten und auf aktuelle Standards zu modernisieren. Nur innen haben wir neue Fenster eingebaut. Außen durften die schönen, ursprünglichen Fenster bleiben, wie das tolle Schönbrunner gelb der Fassade.

Die Hartlauer Akademie war also Ihre Idee.

Hartlauer: Die Idee eines eigenen Schulungszentrums hatte mein Vater schon im Jahr 1997. Unsere erste Hartlauer Akademie war in St.Ulrich bei Steyr, in dem Haus, in dem ich jetzt wohne (lacht). Es ist für mich und meine Familie ausreichend groß. Wir brachten für die Akademie aber nur Kleinstseminare mit maximal zwölf Personen unter. Zwar verfügte auch diese Akademie über einen schönen Bereich für die Team-Abende, aber das Niveau hier im Saxlhof lässt sich kaum übertreffen.

Die Schulung der Mitarbeiter hat also einen sehr hohen Stellenwert?

Hartlauer: Wer als Unternehmen brillieren möchte, braucht dafür brillante Mitarbeiter. In unseren Segmenten gibt es laufend Neues. Ich selbst habe an vielen Seminaren teilgenommen. Mir war bald klar, dass dieses Bildungsformat für unser Unternehmen ganz entscheidend ist. Heute bin ich sehr stolz darauf, wie hochwertig unsere Akademie aufwartet, nicht nur inhaltlich. Wir sind ein super Arbeitgeber. Darüber wollen wir künftig mehr erzählen!

Sie haben die exzellente Küche erwähnt.

Hartlauer: Hochwertige Verpflegung ist uns sehr wichtig. Der gastronomische Leiter unserer Küche ist ehemaliger Haubenkoch. Jeden Tag wird hier frisches, feines Essen zubereitet. Wir bauen auf dem Areal unser eigenes Gemüse an. Service-Personal haben wir zwar keines angestellt, aber die Selbstbedienung funktioniert einwandfrei. Immerhin muss die Wirtschaftlichkeit trotz allem gegeben sein.

Was macht Hartlauer zu einem super Arbeitgeber?

Hartlauer: Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter sehr zufrieden sind. Eine ganz wichtige Säule dafür ist auch die Akademie. Sie ist eine Schatzkammer. Man kann sich hochwertig ausbilden, weiterbilden. Auch für die eigene Entwicklung gibt es so ein großes Angebot, durchaus berufsübergreifend. Eine Telekom-Verkäuferin hat bei uns genauso die Möglichkeit, sich zur Augenoptikerin ausbilden zu lassen, um nur ein Beispiel zu nennen. Zertifizierungen, Weiterbildungen und konstante Qualifizierung sind ein wichtiges Element für uns.

Sind die Ausbildungen nur unternehmensintern gültig?

Hartlauer: Im Fall der Augenoptiker-Ausbildung durchlaufen die Leute ein dreijähriges Trainingsprogramm mit amtlicher Abschlussprüfung. In dieser Zeit beziehen sie aber ihr normales Gehalt. Danach können sie bei uns einen höhergestellten Beruf ausüben, der auch mit einer besseren Bezahlung einhergeht. Dasselbe trifft auf die Hörgeräteakustik zu. Wir setzen unter anderem auf internen Nachwuchs.

Aber Nachwuchs bedeutet nicht automatisch, dass es Lehrberufe sind.

Hartlauer: Gerade in der Erwachsenenbildung sehen wir Potenzial. Manch einer weiß erst im Alter von 30 oder später, was ihn wirklich interessiert. Eine Lehre steht nicht mehr zur Debatte, da man entsprechende Fixkosten zu tragen hat und auf ein Einkommen angewiesen ist. Durch ein Stiftungsmodell mit einem geförderten Zeitraum von anderthalb Jahren können wir Leute gezielt ausbilden. So erwachsen Fachkräfte für die spezifischen Bereiche. Eine tolle Sache für alle Beteiligten.

Sanierung, Marketing, Personal. Sie sind also in allen Themen involviert?

Hartlauer: Ich habe überall exzellente Mitarbeiter, die ihre jeweiligen Bereiche verantworten. Die Grundideen dahinter gestalte ich mit. Große Ausbildungsformate werden mit mir abgesprochen. Inputs kommen teilweise von mir, teilweise von meinem großartigen Team, dann wird alles gemeinsam abgestimmt und freigegeben. Das Entscheidende für uns als Unternehmen ist, dass wir im Vergleich zum Mitbewerb bessere Mitarbeiter haben. Unsere Leute sind fachlich und auch menschlich top, und das ist uns wichtig.

Foto: zVg

Wie darf man sich die Ausbildungen vorstellen?

Hartlauer: Die Ausbildungen reichen von neuen iPhone-Features bis hin zu „Deep Dive“-Formaten. Erstere sind in einer Stunde erledigt, das können wir unkompliziert über unsere Webinare steuern, für die wir einen eigenen Raum hier am Standort haben. Andere dauern wiederum 2,5 Tage. Ob das nun Drohnenfliegen ist oder Fotografie oder Fachseminare für Hörgeräte oder Augenoptik – wir bieten alles an.

Die Akademie wird also voll genutzt.

Hartlauer: Trotzdem baue ich gerade ein weiteres Ausbildungszentrum in Steyr am Tabor. Dort entstehen zwei Seminarräume und zwei große Werkstatt-Bereiche, die für Hörgeräte und Augenoptik maßgeschneidert sind. Nächtigungsmöglichkeit und Gastronomie-Angebot sind dort nicht vorgesehen, aber es ist ausreichend Infrastruktur für die Verpflegung gegeben.

Foto: zVg

Eine weitere Investition in die Zukunft?

Hartlauer: Optik und Hörgeräte (60%) haben Fotografie und Handy (40%) mittlerweile überholt. Das liegt aber nicht daran, dass Fotografie und Handy kleiner wurde, sondern vielmehr an der massiv gestiegenen Nachfrage für Optik und Hörgeräte.

Ist das Wachstum demografisch zu erklären?

Hartlauer: Im Jahr 2000 habe ich das Unternehmen übernommen. Damals hatten wir vier Hörgeräte-Studios. Heute haben wir österreichweit 260, aber immer noch nicht in allen unseren Filialen. In 123 Geschäften können wir Hörgeräte-Akustik anbieten, 35 Geschäfte verfügen noch gar nicht über dieses Angebot. Teilweise ist es platztechnisch und baulich nicht möglich. In solchen Fällen wird auch nicht mehr in den Ladenbau investiert, das wäre nicht nachhaltig. Vielmehr gehe ich dann auf die Suche nach neuen Lokalen, in die dann zwei oder drei top-ausgestattete Hörstudios eingebaut werden.

Haben Sie sich das damals, als Sie die Führung übernommen haben, so vorgestellt?

Hartlauer: Witzigerweise habe ich mir gerade diese Akademie genauso vorgestellt, wie es nun läuft. Ich dachte mir – oberösterreichisches Unternehmen! Wir brauchen einen Vierkanter. Dann habe ich im Umfeld von Steyr zu suchen begonnen. Wichtig war mir eine möglichst ruhige Lage inmitten der Natur, damit sich alle auf das Schulungsthema fokussieren können. Eher zufällig kam ich gemeinsam mit meiner Frau hier vorbei. Durch Herumfragen im Bekanntenkreis konnte ich dann herausfinden, dass dieses tolle Anwesen tatsächlich seit damals bereits vier Jahren zum Verkauf stand.

Bestimmt waren Sie sofort begeistert.

Hartlauer: Ich war überwältigt. Die unteren Räume waren aber sehr niedrig, weil sie für die Bediensteten der früheren Herrschaften eben so errichtet worden waren. Im oberen Bereich waren die Herrschaften zu Hause, dort wurden die Räume höher errichtet. Wir haben unten das Niveau abgegraben, um eine passende Raumhöhe zu erreichen. Der Innenhof ist so toll! Wenn sich nach den Trainings alle zusammensetzen, entsteht richtig gute Stimmung, vor allem in den warmen Monaten. Dann findet ganz authentisch Teambuilding statt. Und ich liebe diese Öfen! Feuer sorgt für urige Gemütlichkeit. Hinter dem Gebäude, im Außenbereich, haben wir eine großzügige Plattform installiert, die bei heißem Wetter als Outdoor-Seminarraum genutzt wird. Sie deutet einen Raum an, der mitten in der Natur steht.

Und dieses Nebengebäude? Was war das früher?

Hartlauer: Der Pferdestall (lacht)! Hier haben wir den dritten Seminarraum eingerichtet. Auch die Refraktionskojen befinden sich hier, speziell für die Trainingssituation liegen diese nebeneinander. Im oberen Stock finden unsere Webinare statt. Dieser Raum ist akustisch und lichttechnisch optimal dafür konzipiert.

Da ist ja sogar eine Kapelle!

Hartlauer: Glaube ist etwas Schlichtes und Fröhliches, und das sollte die Gestaltung reflektieren. Es ist der höchste Raum im Gebäude. Die Malerei an der Decke ist nicht „klassische“ Kirche. Sie reflektiert Tod, aber vor allem Leben, Wasser. Die Formensprache wurde im gesamten Raum homogen widergespiegelt. Der Altar, der sakrale Bereich, wurde ebenfalls dezent gestalterisch hervorgehoben.