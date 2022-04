Am Anfang war das Holz

Wenn man Engelbert Haunschmid nach seinem Hobby fragt, dann hat der 60-jährige Kollmitzberger nur eine Antwort: Forstarbeit!

Alle seiner 45 Dienstjahre hat er mit Holz zu tun gehabt: Zuerst als Tischler, dann als klassischer Forstunternehmer – Schwerpunkte Schlägerungen, Holzbringungen und Hackschnitzelerzeugung – und seit 2003 als Chef der gleichnamigen Spielplatz- und Forstservice Firma, die er 2012 von Kollmitzberg nach Ardagger Markt übersiedelte.

Seit wenigen Wochen ist Haunschmid im Ruhestand und hat den Betrieb an seinen Sohn Christoph übergeben. Und wie der 27-jährige Juniorchef versichert, wird er weiter auf das bewährte Angebot setzen, es aber um neue Produkte und Dienstleistungen ergänzen. „Wenn mein Vater über viele Jahre Spielgeräte, Zäune, Terrassen, Carports, Hochbeete oder Überdachungen fast ausschließlich aus Holz verkauft und montiert hat, so hat sich das Blatt komplett gewendet“, erzählt Christoph Haunschmid. „Heute sind mehrheitlich Alu, WPC, Keramik und Glas die Ausgangsstoffe für unsere Produkte!“

Auch beim Verkauf geht die Firma seit einigen Jahren neue Wege. „Über das Online-Portal www.traumgarten.de kann man bequem zu Hause aus Tausenden Produkten für Haus und Garten wählen und seine individuelle Bestellliste zusammenstellen. Der Kauf und – auf Wunsch – die Montage laufen dann über uns. Wenn notwendig, können wir in unserer Werkstätte auch Sonderlösungen ergänzen“, ist Haunschmid stolz auf die Partnerschaft mit dem sehr hochwertigen deutschen Partner und ergänzt: „Natürlich stehen wir als Fachanbieter auch allen Anfragen persönlich Rede und Antwort!“

Das gilt ganz besonders auch für das unvermindert wichtige Firmenstandbein Spielplatz. Christoph Haunschmid: „Wir planen Einzelgeräte und ganze Anlagen nach individuellen Wünschen für Privatpersonen, Unternehmen, Gemeinden, Genossenschaften etc. und sind offizielle Regionalvertretung für die Marke OBRA, der Nummer 1 im öffentlichen Raum!“

Zertifizierter Spielplatz-Prüfer

Was Christoph Haunschmid wie sein Vater weiter anbietet, sind Dienstleistungen als zertifizierter Spielplatz-Prüfer. „Überall, wo gesetzlich vorgeschrieben, führen wir die jährlich geforderten Hauptuntersuchungen durch und stellen die entsprechenden Prüfberichte aus“, erzählt der HTL-Absolvent, der nach der Matura in Waidhofen/Ybbs in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist.

Worauf er und alle Kunden sich auch in Zukunft verlassen können, ist die Unterstützung durch den Vater. „Ich bin in meiner Anfangszeit als Einzelunternehmer pro Jahr über 75.000 Kilometer als Verkäufer und weitere 20.000 Kilometer als Monteur unterwegs gewesen. Da bleibt schon was hängen, was man mit dem Übergang in die Pension nicht einfach ablegen kann“, freut sich Engelbert Haunschmid in seinem Sohn einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben.