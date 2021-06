Zwei große Baustellen flankieren die Ost-Einfahrt nach Amstetten im Ortsgebiet von St. Georgen am Ybbsfelde. Auf einer davon errichtet Franz Günther mit seinem Team eine neue Firmenzentrale. Der Mostviertler Unternehmer: „Ab Anfang 2022 werden wir dort unseren Installationsbetrieb und das Online-Unternehmen Badshop-Austria zusammenführen!“

Günther GmbH und Badshop-Austria

Vor bald 20 Jahren hat der gebürtige Viehdorfer seinen Installationsbetrieb „Heizung-direkt“ gegründet. In Ulmerfeld, wo Günther für seine Kunden auch künftig mit einem Büro präsent bleibt, war er seit 2006 beheimatet – mit maßgeschneiderten Ideen von Menschen, die in ihrem Bereich seit Jahren professionelle Arbeit leisten!

2012 kam die Firma „Badshop-Austria“ dazu. Franz Günther füllte damit eine Marktlücke: „Mein Ziel war es, einen österreichischen Online-Shop zu schaffen, der hochwertige Qualitätsprodukte aus den Bereichen Bad, Installation, Heizung und Lüftung mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis, raschen Lieferzeiten und umfangreicher Beratung sowie kompetenter Planungsunterstützung verbindet!“

Sein Weitblick sollte sich bezahlt machen. „Badshop-Austria“ zählt heute zu den führenden österreichischen Spezial-Anbietern und liefert auch über die Landesgrenzen hinaus. „Unser weitester Export ging per Luftfracht nach Costa Rica“, erinnert sich Günther.

Die Kunden – egal ob privat oder gewerblich – können auf „Badshop Austria“ unter einem riesigen Sortiment wählen, das sich mittlerweile weit über den klassischen Sanitärbereich hinaus erstreckt. Auch Garten, Schwimmbad, Wellness, Photovoltaik und vieles mehr finden sich im top-bewerteten Shop (4,92 Punkte von 5.0).

Nicht zuletzt der Plan, das Produktportfolio noch zu erweitern, führte heuer zum Neubau in Amstetten-Ost. Dort soll unter anderem ein Schauraum-Modell entstehen, das Besuchern vor Ort die Online-Produktvielfalt veranschaulicht.

Der „Wasserfranz“ für Haus & Garten

Innovativ ist Franz Günther auch abseits seiner beiden Firmen. Mit dem „Wasserfranz®“ hat er hochwertige Lösungen für Wasserstellen und Duschen in Gärten und an öffentlichen Plätzen erfunden. Die aus Edelstahl gefertigten Produkte sind durchdacht, einfach in der Montage und werden über ein gleichnamiges Internetportal vertrieben.

Olivenhain am Neusiedler See

Völlig im Kontrast dazu ist der Mostviertler Unternehmer noch Betreiber von Österreichs erstem Olivenhain. In Mörbisch am Neusiedler See erfüllt sich Franz Günther seit 2017 den Traum einer kleinen Landwirtschaft und findet dort Abwechslung vom Berufsalltag: „Auf 1.000 Quadratmetern Grund habe ich die ersten Bäume gepflanzt, heute zählt die Kultur über 600 Bäume und 17 verschiedene Sorten!“

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und wurde von der burgenländischen Landwirtschaftskammer bereits mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

„Wir haben viel experimentiert und sind auf einem sehr guten Weg“, freut sich Günther darüber, dass sein Pionierprojekt bereits weitere burgenländischen Bauern beflügelt. „Unsere Oliven kommen mittlerweile auch gut mit frostigen Wintertemperaturen zurecht.“

Derzeit gibt es die edlen Früchte exklusiv für Kunden, Partner und Unterstützer (Privatpersonen und Firmen können Patenschaften für Bäume übernehmen). In spätestens fünf Jahren will Günther dann das erste österreichische Olivenöl pressen.