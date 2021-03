Windschutz Sichtschutz, Lärmschutz, Langlebigkeit, Wetterbeständigkeit und so gut wie keine Pflege – mit Gartenzäunen aus Beton sorgt Franz Hintersteiner seit einigen Jahren für Furore.

Das Grundprinzip sind handliche Platten, die wie in einem Baukastensystem zwischen vormontierte Steher geschoben werden. Bis zu einer Höhe von 2,50 Meter kann man die in der Regel 50 Zentimeter hohen Elemente übereinanderstapeln. Dabei bedarf es keiner maschinellen Unterstützung. „Ein paar kräftige Hände genügen“, verrät Hintersteiner.

Die Platten selbst gibt es in verschiedenen Ausführungen und Designs. Bei den Materialien können die Kunden unter zwei Ausführungen wählen – „Standard“ (mit leichten Luftporen im Beton, Produktion mit Trockenbeton) und „Exclusiv“ (ohne Luftporen, Beton wird wird bei der Erzeugung gegossen).

Die passenden Steher sind in den günstigen Laufmeterpreisen (beginnen bereits unter 50 Euro) inkludiert. Aufstellen kann man diese dann in Heimwerkermanier selbst. Auch die Vorlaufzeiten sind minimal: „Das Material ist in der Regel ständig lagernd. Sie müssen maximal mit einer Lieferzeit von 14 Tagen rechnen“, versichert Hintersteiner. Insgesamt ist ein fertiger Zaun also problemlos in rund zwei Wochen zu realisieren – auf Wunsche gerne auch fix und fertig vom Chef persönlich.

„Die Kunden schätzen das System, weil es so einfach zu verarbeiten ist und auch zum Bau von Hochbeeten verwendet werden kann“, berichtet der junge Mostviertler Unternehmer, der über seine Firma „Alles Garten“ auch professionelles Gartenservice und Edelrostfiguren anbietet.

Die Zäune eignen sich für alle Gartenanlagen und lassen sich auch individuell mit Einschüben aus Holz oder Glas kombinieren. Franz Hintersteiner: „Am besten, Sie rufen mich an oder schreiben mir per Mail oder fragen nach einem unverbindlichen Angebot!“