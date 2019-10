Ihm hat man vertraut und hat sich auch gerne von ihm trauen lassen – die Rede ist von Helmut Augustin. Insgesamt waren es 2.650 Pärchen, die sich bei ihm im Laufe von vier Jahrzehnten das Ja-Wort gaben. Noch heute gibt es kaum einen Amstettner, der den immer freundlichen und gut gelaunten Leiter des Bürgerservices der Stadtgemeinde Amstetten nicht kennt. Mit seinem zuletzt siebenköpfigen Team war Helmut Augustin stets bemüht, den Anliegen und Wünschen der Amstettner gerecht zu werden. Nach 41 Dienstjahren ist der sympathische Mostviertler vor mittlerweile fast fünf Jahren in den Ruhestand getreten.

Begonnen hat der heute 65-Jährige im Jahr 1973 als Verwaltungsangestellter beim Standesamt, zwei Jahre später legte er die Prüfung zum Standesbeamten ab und wurde schließlich 1987 Leiter des Standesamtes. Elf Jahre später wurden Helmut Augustins Abteilung auch die Agenden des Bürgerservices, des Einwohneramtes sowie des Wahlamts und des Zivilschutzes zugewiesen. Im September 2006 folgten dann noch das Fundamt und im September 2012 der Fachbereich Vernetzungsarbeit Integration/Migration.

privat, Doris Schleifer-Höderl

Gerne in Kontakt mit Menschen

„Für mich war mein Beruf wirklich Berufung, weil ich so gerne mit Menschen in Kontakt gekommen bin. Und, glauben Sie mir, in meinen Bereichen hat es ordentlich gemenschelt“, meint Helmut Augustin schmunzelnd.

Das Erfüllendste war wohl für den Standesbeamten, der auch lange Bezirksleiter und im Vorstand der Landesleitung der niederösterreichischen Standesbeamten war, wenn wieder ein verliebtes Paar das Aufgebot bei ihm bestellte.

„Ich habe Paare getraut, deren Eltern sich auch schon bei mir das Jawort gegeben haben! Ich bin sozusagen ein Generationenstandesbeamter gewesen“, scherzt Helmut Augustin. Anfangs fanden Trauungen ausschließlich im Trauungssaal des Rathauses im engsten Kreis statt und das zu 90 Prozent an Samstagen. „Damals bestimmten die Brauteltern zum Großteil noch wann, wo und wie geheiratet wurde. Das hat sich dann mit Ende der 1980er Jahre geändert und fortan legte das Brautpaar alles rund um ihren schönsten Tag im Leben fest.

privat, Doris Schleifer-Höderl

Als ich dann Leiter wurde, begann auch die Zeit, wo andere Locations hinzukamen, wie etwa Schloss Ulmerfeld, Schloss Zeillern, das Landhotel Stift Ardagger und Schloss Seisenegg. Man legte fortan immer mehr Wert auf den Hochzeitstag.“

Wenn man so viele Paare getraut hat, dann gibt es doch mit Sicherheit auch das eine oder andere Erlebnis, dass einem als Standesbeamter in Erinnerung geblieben ist, oder?

„Da fällt mir etwas ganz Spezielles ein! Es handelt sich um die Trauung eines Paares, wo beide um die 40 Jahre alt waren und der Bräutigam eine witzige Idee hatte. Er weihte nur mich und die beiden Trauzeugen in sein Vorhaben ein. Als ich ihn schließlich um sein Jawort bat, sagte er nichts, sondern hob den linken Fuß, auf dessen Schuhsohle er ein „Nein“ kleben hatte. Einerseits gab es daraufhin Gelächter bei der Hochzeitsgesellschaft, anderseits vor allem bei den Gästen der Braut ein Raunen. Nach einigen Augenblicken hob der Bräutigam den anderen Fuß mit dem „Ja“ und gab dies natürlich auch verbal lautstark zum Ausdruck, alles war gut und vor allem alle beruhigt. Also kann man sagen, bei 2.649 meiner Paare klappte alles auf Anhieb, bei einem Pärchen gab es eine Schrecksekunde!“

Alle Trauungen ohne Zwischenfälle

privat, Doris Schleifer-Höderl



Auffällig war für den Standesbeamten bei den Vorbesprechungen zu den Trauungen und den Vorbereitungen für die Zeremonie, dass besonders die Bräute Wert auf das kleinste Detail legten, damit alles am eigentlichen Hochzeitstag ohne Pannen über die Bühne geht. „Da konnte man schon eine gewisse Nervosität seitens der Damen verspüren. Am Trauungstag selbst waren es dann wiederum die Männer, denen die Aufregung erheblich zusetzte. Aber am Ende ist immer alles ohne Zwischenfall über die Bühne gegangen“, erinnert sich Helmut Augustin.

Gerne baute der Standesbeamte in den Zeremonienablauf Kinder mit ein. „Die Kleinen habe ich immer ganz nach vorn, in die erste Reihe gesetzt. Zwar hatten viele Eltern Bedenken deswegen, aber sie merkten rasch, dass die Kinder, da sie freie Sicht auf das Brautpaar hatten und somit mitten im Geschehen, mucksmäuschenstill und ganz andächtig waren. 90 Prozent der Paare machten auch davon Gebrauch, dass entweder ihr bereits eigener Nachwuchs beziehungsweise Nichten oder Neffen ihnen die Trauringe reichten. Das war immer besonders ergreifend!“

privat, Doris Schleifer-Höderl

Eine Frage sei Helmut Augustin noch gestellt: Wie hält er es eigentlich mit dem eigenen Hochzeitstag, hat er schon jemals darauf vergessen? „Du meine Güte, nein! Ich bin seit 1977 glücklich verheiratet und kann nur allen Herren raten, man kann vieles vergessen, aber niemals den Hochzeitstag. Dies wäre der schlimmste Fauxpas, den man sich als Mann überhaupt leisten kann.“