Seit seinem 15. Lebensjahr ist Helmut Scharner begeisterter Krimileser, wobei er vom Thriller bis zum Spannungsroman die gesamte Palette des Genres schätzt. Zu seinen Lieblingssautoren zählen Charlotte Link, Andreas Gruber, Daniela Larcher, die unter dem Pseudonym Alex Beer schreibt, sowie Ursula Poznanski.

„Nach dem ich zwei eher philosophische Bücher geschrieben hatte, wollte ich als Anhänger von Regionalkrimis auch meine Region zum Schauplatz machen. Denn gemordet wird schließlich überall, also warum nicht auch im Mostviertel?“, meint Autor Scharner, der hauptberuflich seit 19 Jahren für die voestalpine Precision Strip GmbH als Area Sales Manager für Nord- und Südamerika zuständig ist. Doch wie ist der gebürtige Ybbsitzer, der die HTL Waidhofen absolvierte, zum Schreiben gekommen? „Eigentlich durch die eigene Lesefreude. Begonnen habe ich wie viele Burschen meiner Generation mit Karl May. Ich schätze, ich habe von ihm an die 30 Romane regelrecht verschlungen. Dann kamen die Krimis. Selbst Schreiben war schon immer ein Thema für mich, nur wusste ich nicht, wie ich es angehen sollte“, berichtet der heute 44-Jährige. „Von einem Shortstory-Seminar vor zehn Jahren war ich so fasziniert, dass ich mit dem Schreiben weitergemacht und weitere Seminare besucht habe.“

Helmut Scharner macht es, wie er selbst sagt, ungemein Freude, Geschichten zu erzählen. Geschrieben wird entweder morgens oder abends. „An meinem ersten Krimi „Mostviertler“ habe ich zwei Jahre gearbeitet. Denn wenn ich beruflich unterwegs bin, fällt das Schreiben aus und auch an Feiertagen wird pausiert. Aber ich bin beim Schreiben durchaus konsequent, schon allein deshalb, weil ich es selbst spannend finde, wie es mit der Story weitergeht. Im Schnitt komme ich täglich auf zwei bis drei Schreibstunden.“ Für den zweiten Band, „Mostschlinge“ benötigte Scharner, der seit drei Jahren mit Frau und Tochter in St. Georgen am Ybbsfelde lebt, nur ein Jahr, für Buch drei „Mostviertler Jagd“ wieder zwei Jahre.

Geschichten, nicht nur Morde

Was auffällt: Helmut Scharner ist eher ein untypischer Krimiautor, denn auf den ersten Seiten seiner Bücher gibt es noch keine Leiche. „Da haben Sie recht“, meint er lachend. „Mir ist es wichtig, rund um die Morde Geschichten zu erzählen, aktuelle Themen einzubauen sowie Einblicke in Lebensumstände der einzelnen handelnden Personen zu geben. Irgendwie ist es fast ein psychologischer Ansatz, denn ich versuche, dem Leser zu vermitteln, warum die Personen so handeln und was sie dazu brachte. Schließlich gibt es im Leben nie nur Schwarz und Weiß, sondern viele Schattierungen dazwischen.

So ist es auch bei der Handlung eines Kriminalromans. Oft bin ich selbst überrascht, wie sich die Geschichte im Laufe des Schreibens entwickelt. Ich bin keiner, der sich hinsetzt und bereits auf Seite 1 weiß, was sich auf Seite 230 tun wird. Da lasse ich meinen Figuren durchaus freie Hand.“

Handlungsorte in der Heimat

Vermutlich macht dies auch den Erfolg des Mostviertler Krimiautors aus, der in seinem neuesten Buch Waidhofen, Hollenstein und Ybbsitz, unter anderem die Wallfahrtskirche Maria Seesal, zu den Haupthandlungsorten des Krimis wählte. „In der Nähe von Maria Seesal bin ich auf einem Nebenerwerbsbauernhof aufgewachsen, in Waidhofen habe ich zehn Jahre lang gewohnt und in Hollenstein bin ich immer wieder gerne mit dem Rad unterwegs.“

Die Protagonisten der Krimitrilogie sind die Schuhproduzentenfamilie Schuster aus dem Ybbstal sowie Kommissar Leopold Brandner, der quer durch das ganze Mostviertel auf Verbrecherjagd geht. Alle handelnden Figuren sind allerdings frei erfunden und eine Wiedererkennung daher unmöglich, wie Helmut Scharner versichert. „Bei keiner Person hatte ich jemand speziellen als Vorbild im Hinterkopf. Es wäre erstens mehr als kontraproduktiv, wenn man als Autor so handeln würde und zum zweiten sind beinahe alle Personen meiner Krimis nicht gerade sympathische Zeitgenossen. Wenn also jemand tatsächlich glaubt, Ähnlichkeiten mit der einen oder anderen Romanfigur zu haben, dann würde das eindeutig gegen ihn selbst sprechen.“

Scharner hätte auch nichts dagegen, wenn seine Krimis verfilmt würden. „Was das betrifft, bin ich jederzeit gesprächsbereit.“ Da die Mostviertel-Krimitrilogie nun jedoch abgeschlossen ist, bleibt nur noch eine Frage offen: Wie geht es mit Helmut Scharners literarischer Karriere weiter? „Ich werde dem Genre Krimi treu bleiben! Zwei Ideen habe ich schon, kann aber noch nichts Konkretes verraten. Vielleicht spielt das nächste Buch wieder in Wirtschaftskreisen oder auch ganz wo anders. In jedem Fall aber wird es mit Sicherheit spannend und womöglich wieder Mostviertelbezug haben.“