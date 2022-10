Mutige Akzente

Bunt wie das Herbstlaub zeigt sich insgesamt das umfangreiche Angebot – und es punktet mit mutigen Programmpunkten, mit denen die Herbsttage Blindenmarkt 2022 den Krisenzeiten trotzen möchte.

„Kunst und Kultur sind viel mehr als nur Freizeitaktivitäten und sind gerade in Krisenzeiten immens wichtig. Um wieder Mut zu finden, Kraft zu schöpfen, um neue Gedanken und neue Inspiration zu entwickeln“, erklärt Herbsttage-Gründer und Intendant Michael Garschall.

Meisteroperette von Lehár

Mitten ins pralle Leben, ins turbulent-mondäne Paris um 1900 werden die Herbsttage-Besucher in Franz Lehárs Meisteroperette „Der Graf von Luxemburg“ mitgenommen. Bis 30. Oktober dreht sich auf der Festivalbühne alles um die Suche nach Glück und Liebe, um Erotik und Glamour, um große Gefühle und kleine Laster, um paffende Fürstinnen in noblen Hotels und lebenslustige Bohemians in den Straßen von Paris.

Wolfgang Dosch führt Regie, Kurt Dlouhy sorgt für die musikalische Leitung; den Graf René gibt Clemens Kerschbaumer, der gerade erst im Sommer in der „La Bohème“ bei der operklosterneuburg für Furore sorgte.

„Emil und die Detektive“

Die zweite Eigenproduktion zielt darauf ab, ein möglichst junges Publikum für Theater zu begeistern, und bringt Erich Kästners humorvolle Detektivgeschichte „Emil und die Detektive“ – einen Klassiker der Kinder- und Jugendbuchliteratur – auf die Bühne. Das Buch rund um den gewitzten Emil Holzbein entstand 1929 und fand besonders durch die Verfilmung 1931 in die Herzen kleiner und großer Menschen.

Christoph Sommersguter inszeniert den „Emil“ in Blindenmarkt, der sicher nicht nur die kleinen Besucher ab 5 Jahren verzaubern wird.

Auf der Bühne stehen zehn professionelle Künstler, 22 Kinder der Musikmittelschule Blindenmarkt schlüpfen in die Rolle der „Detektive“. Premiere der Bühnenfassung mit Musik ist am 23. Oktober.

Hochkultur zum Nulltarif

... sowie das Gratis-“Konzert für Alle“ mit Bariton-Star Daniel Gutmann. Foto: Lukas-Watzke

„Niemand darf von Kunst und Kultur ausgeschlossen sein, nur weil er oder sie sich vielleicht nicht auskennt oder sich die Eintrittskarten im Moment nicht leisten kann“, bekräftigt Intendant Michael Garschall. Daher führen die Herbsttage zum 3. Mal das „Konzert für Alle“ durch – Kulturgenuss vom Feinsten zum Nulltarif am Nationalfeiertag.

Die schönsten Klassik-Hits, dargebracht von Musikern der Beethoven Philharmonie unter der Leitung von Maestro Campestrini, mit Bariton-Star Daniel Gutmann und Ingrid Marsoner am Klavier. Ein weiteres Highlight: Star-Moderator Robert Steiner führt durchs Programm.

„Mini-Herbsttage“ für Kinder unter vier

Eine Novität sind heuer die „Mini-Herbsttage“, die sich an das Theaterpublikum von übermorgen richten: an die 1- bis 4-jährigen Kinder. Nach dem begeisternden Ersttermin vom 9. Oktober laden die Musiker Irene Narnhofer, Ulla Obereigner und Thomas Froschauer am 30. Oktober noch einmal zum musikalischen Mitmachtheater „Hexe Fanny und ihr Zauberbesen“ ein.

Detail am Rande: Am 27. Oktober gastieren die „Comedy-Hirten“ im Rahmen einer Veranstaltung des Round Table 48 Amstetten in der Ybbsfeldhalle.