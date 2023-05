Heute Lehrling, morgen Top-Techniker

Für den staatlich ausgezeichneten Ausbildungsbetrieb gilt die permanente Aus- und Weiterbildung, insbesondere die Lehrlingsschmiede, als A und O im Unternehmen.

Als bundesweit führender Betrieb der Volkswagen-Gruppe hat die Autohaus Senker-Gruppe bereits über 1.370 Lehrlinge ausgebildet. Insgesamt 62 junge Fachkräfte von morgen stehen derzeit in den fünf Autohaus Senker- und den beiden Autohaus Pruckner-Fachwerkstätten in Ausbildung.

Ausgezeichnete Ausbildung

Das Erlernen eines Handwerks umfasst zum einen eine hohe Praxiskomponente in den Senker- & Pruckner-Fachwerkstätten und zum anderen einen theoretischen Part. Der Mix aus Talent, täglicher Begeisterung für die Auto-Welt und einem umfassenden technischen und digitalen Know-how ist die optimale Basis für eine tolle Karriere. Besonders wertvoll sind die spezifischen Technik-Schulungen, die den Lehrlingen zusätzlich zur Berufsschule das entsprechende Know-how der neuesten Technologien lehren.

„Die Ausbildung hört nach der Gesellenprüfung bei uns nicht einfach auf. Unsere Service-Experten werden bei jeder Modelleinführung sowie zu den neuesten Technologien bestens geschult. Top-ausgebildete Mitarbeiter garantieren unseren Kunde:innen den bewährten Rundum-Service!“ Harald Heiss, Geschäftsführer Senker Gruppe

Top-Ausbildung auf modernstem Stand

Als KFZ-Techniker oder KFZ-Karosseriebautechniker ist man am Puls der Zeit und erlernt in den Fachwerkstätten den Einsatz modernster Technologien. Heutzutage werden Diagnosearbeiten an Fahrzeugen mit computergestützten Fehlersuchgeräten vorgenommen. Da kommt es nicht nur auf Kraft, sondern vielmehr auf Wissen und Cleverness an.

Foto: zVg

Karriere mit Lehre bei Senker und Pruckner

Das Angebot an Lehrberufen wird immer vielfältiger, die Ausbildung professioneller, und die Aufstiegs- und Karrierechancen sind größer denn je. Bei Senker und Pruckner ist ein Werdegang vom Lehrling bis hin zum Service- oder gar Betriebsleiter keine Seltenheit. Dabei wird den jungen Nachwuchskräften nicht nur das Handwerk der KFZ- bzw. Karosseriebautechnik gelehrt. Durch Zusatzmodule, wie z.B. Hochvolt-Technik und Systemelektronik, sind die Lehrlinge auch im Bereich der Digitalisierung und E-Mobilität bestens geschult und für zukünftige Anforderungen gerüstet.