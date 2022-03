„Hier darf ich alles probieren“

Mit viel Freude absolviert der 18-jährige Michael Teubenbacher aus Frankenfels seine Ausbildung als Prozesstechniker bei Welser Profile in Gresten.

„Für eine Lehre habe ich mich entschieden, weil ich gleich Geld verdienen wollte und Facharbeiter gebraucht werden. Ich war in mehreren Firmen schnuppern, Welser Profile war dabei am attraktivsten“, betont Michael Teubenbacher, der auch heute im dritten Lehrjahr noch voll zu seiner Entscheidung steht: „Bei Welser Profile bekommt man in der neuen modernen Lehrwerkstätte eine umfassende theoretische und praktische Ausbildung. Man lernt fräsen, drehen, schweißen und profilieren. Besonders gefällt mir, dass wir hier alles selber probieren dürfen. Erst wenn man nicht mehr weiterweiß, bekommt man einige Tipps und kommt dann selber drauf, wie es am besten geht.“

Eine weitere Besonderheit seien die 10-Wochen-Turnusse: „Dabei lernt man die verschiedenen Abteilungen im Werk kennen und sieht wirklich alles. Und man bekommt auch genug Zeit, um alle Tätigkeiten einmal durchzuführen. Das macht die Ausbildung sehr abwechslungsreich und man kann auch schauen, in welcher Abteilung man sich später am wohlsten fühlt.“

Seine berufliche Zukunft sieht Michael Teubenbacher ganz klar in Gresten: „Ich werde auf jeden Fall bei Welser Profile bleiben und mich hier soweit es geht hinaufarbeiten. Es gibt im Unternehmen ja viele Möglichkeiten zur Weiterbildung und gute Aufstiegschancen.“