Hit für Familien

Idyllisch in der sanften Hügellandschaft des Mostviertels gelegen, ist der Erlebnispark Hochrieß samt Restaurant und Familienhotel das ideale Ausflugsziel für Familien. Die Hochrieß bietet für jeden etwas: Spaß und Action, Bewegung in der freien Natur, und vor allem die Begegnung mit vielen, vielen Tieren, von winzig bis ganz groß.

Kuschelige Kaninchen, freche Zwergziegen und süße Ponys lassen sich gerne angreifen und streicheln. Die größeren Tiere, wie Hirsch und Steinbock, kann man im Wildpark von ganz nah beobachten: Es ist mit Sicherheit ein unvergesslicher Moment, wenn ein Steinbock auf einer Brücke direkt über den Besucherweg spaziert oder ein Rudel Hirsche zur Fütterung kommt.

Großer Spielplatz mit Panorama-Blick

Klettern, toben, rutschen, springen, sich verstecken und verschiedenste Fahrzeuge ausprobieren kann man auf den zwei großen Abenteuer-Spielplätzen. Der große Spielplatz in der Nähe des Eingangsbereichs ist ideal für die Kleinsten. Der neue Panoramaspielplatz beim Steinbockgehege mit Blick über das Mostviertel ist den Aufstieg wert: Ältere Kinder finden hier anspruchsvolle Kletter- und Spielgeräte, für die Kleineren gibt es Spielhäuser, Rutschen und Schaukeltiere.

Wer die Hochrieß länger für sich haben will, checkt im Familienhotel ein: In den gemütlichen, komfortablen Doppel-, Mehrbett- und Familienzimmern ist an alles gedacht, was große und kleine Gäste brauchen. Die Zimmer können wahlweise mit Frühstück oder Familien-Verwöhnpension gebucht werden. Der Eintritt zum Wildpark ist während des Aufenthalts gratis.

Foto: zVg

Mit echter Mostviertler Gastfreundschaft verwöhnt die Familie Distelberger ihre Gäste im familienfreundlichen Restaurant. Die Küche wartet mit Produkten aus eigener Erzeugung, Wildspezialitäten und hausgemachten Desserts auf. Gesellige Runden fühlen sich in der gemütlichen Gaststube, dem schattigen Gastgarten und im rustikalen Jägerstüberl mit offenem Kaminfeuer wohl. Die Hochrieß ist auch ein idealer Ort für Familienfeste, Firmenfeiern und Seminare.