Wenn es im Tal bereits grün wird, startet am Hochkar die Frühlingsskisaison. Das Skifahren rückt in den Hintergrund und der Genuss in den Vordergrund. Was würde hierzu besser passen als ein schönes Glas Wein?

Am 28. März beim Genuss Wedeln finden sich zahlreiche Niederösterreichische Winzer am Hochkar wieder. Ab 10 Uhr werden in sieben Häusern top Weine aus den niederösterreichischen Weinregionen präsentiert, verkostet und von kulinarischen Schmankerln der Hochkar-Wirte begleitet.

Die Locations und ihre Winzer:

Hochkarhof – Biohof Fischer

Schutzhaus – Weinhof Waldschütz

Latschen Alm – Weingut Anton&Gabi Bauer

JoSchi Almgasthof – Weingut Sighardt Donabaum / Schüller Genusswerkstatt

JoSchi Berghaus – MALAT Weingut & Hotel

JoSchi Karhütte – MALAT Weingut & Hotel

Gasthaus Talstation – Weingut Knötzl

Begrüßung @Kassa 2 - Weingut Bair

Achtung: Limitierte Anzahl an Tickets, sichert euch jetzt euren Fixplatz beim Genuss Wedeln!

Tickets erhältlich bei den Hochkar Bergbahnen oder Bestellung via Mail unter info@hochkar.com. Auch heuer bieten wir euch wieder den kostenlosen „Genuss Shuttle“ an.

Genuss Wedeln 2020 am 28. März! Vorverkaufspreise bis 29. Februar!

Vorverkauf:

Genussticket (Skiticket + Wein & Schmankerl) € 47,-

Wein & Schmankerl (für Saisonkartenbesitzer) € 22,-

Preise ab 01.03.2020:

Genussticket (Skiticket + Wein & Schmankerl) € 55,-

Wein & Schmankerl (für Saisonkartenbesitzer) € 24,-

zVg

Infos: www.hochkar.com