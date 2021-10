Aktives Erinnern kann das Leben bereichern

Die Tage werden kürzer und grauer, Blätter fallen von den Bäumen und die Natur macht sich bereit, das Jahr zu beenden, um im Frühling mit neuer Kraft wieder zu erwachen. Anfang und Ende, der Zyklus ist auch in unseren Leben allgegenwärtig. Je öfter man mit dem Tod konfrontiert wird, desto relevanter wird das Thema und man beginnt, sich mit der eigenen Endlichkeit zu befassen.

Wer hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Wer hat mein Leben geprägt? Uns wird bewusst, dass vielleicht gerade Menschen, die heute nicht mehr unter uns sind, bedeutende Spuren in unserem Leben hinterlassen haben.

Erinnern in Dankbarkeit

Dafür dankbare Gesten des Gedenkens zu setzen ist vor allem im christlichen Glauben und unserem Kulturkreis tief verwurzelt. Nicht nur zu Allerseelen werden Gräber geschmückt und Kerzen am Friedhof aufgestellt. Tatsächlich verwendet sogar etwa ein Fünftel der Österreicher mindestens einmal pro Woche ein Grablicht und gedenken dabei ihren lieben Verstorbenen.

Durch die aktive Handlung, wie zum Beispiel dem Entzünden einer Kerze, fällt vielen die Verarbeitung ihrer Trauer leichter. Ein Ritual gibt Routine und Orientierung als ein Wegbegleiter zum dankbaren Erinnern.

Gedenken in den eigenen vier Wänden

Dies kann nicht nur an klassischen Grabstätten erfolgen: „Bei unseren Kundengesprächen haben wir festgestellt, dass viele Menschen auch zuhause einen Platz haben, an dem Fotos und Gegenstände des lieben Verstorbenen aufgestellt sind. Etwa die Hälfte dieser Gedenkenden zündet eine Kerze an und nimmt sich bewusst Zeit zum Erinnern, auch in den eigenen vier Wänden, wo man von der gemeinsamen Geschichte oft umgeben ist“ so Herbert Hofer vom oberösterreichischen Familienunternehmen Hofer-Kerzen.

Hofer Kerzen

Auch zuhause gilt: Die Pflege eines Rituales, wie das Entzünden einer Kerze, und das bewusste Zeitnehmen für liebevolle Gedanken ist eine Tradition, die Kraft spenden kann.