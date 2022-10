Jeder Augenblick ist wertvoll

Manchmal schleicht sich der Tod plötzlich in unser Leben. Manchmal kündigt er sich schon lange an. Wie auch immer wir mit dem Tod konfrontiert werden - in jedem Fall bedeutet er eine Zäsur. Es ist der Punkt, an dem nichts mehr ist wie zuvor.

Uns wird schmerzhaft bewusst, wie sehr ein verstorbener Mensch fehlt und wie sehr er unser Leben bereichert hat. Das herzliche Lachen des Vaters, Omas einzigartige Geburtstagstorten oder die kleinen Sticheleien des Bruders. Viele Erinnerungen kommen uns in den Sinn, wenn wir an verstorbene Menschen denken. Und wenn wir in uns hineinfühlen, können wir spüren, dass sie unseren Lebensweg geformt haben.

Dankbarkeit für unsere Vergangenheit spüren

Gerade in unserer schnelllebigen Zeit brauchen wir bewusste Momente. Augenblicke, in denen wir uns auf unsere Wurzeln besinnen, in denen wir Dankbarkeit spüren für unsere Vergangenheit. Wir entwickeln Rituale und laden unsere Erinnerungen bewusst ein, da zu sein.

Symbolische Handlungen, wie etwa das Entzünden einer Grabkerze am Friedhof, wirken nicht nur im Sichtbaren, sondern auch in unserem Inneren. Dankbare Gesten vermitteln Wertschätzung und geben uns ein positives Lebensgefühl.

Zeit für Erinnerungen

Nicht nur zu Allerseelen schmücken wir daher Gräber und stellen Kerzen auf. Das Gedenken verlagert sich immer mehr in den Alltag und den privaten Raum.

Herbert Hofer vom oberösterreichischen Familienunternehmen Hofer-Kerzen gibt zu diesem Thema spannende Einblicke: „Etwa ein Fünftel aller Österreicher verwendet mindestens einmal pro Woche ein Grablicht. Bei unseren Gesprächen mit Kunden haben wir zudem festgestellt, dass viele Menschen auch zu Hause einen Platz für Gedenken haben. Die Menschen zünden eine Kerze an und nehmen sich bewusst Zeit zum Erinnern in den eigenen vier Wänden.“