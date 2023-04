Wachstum mit nachhaltigen Grabkerzen

„Österreich ist das gelobte Land für Grablichter, denn außer in Polen werden in keinem anderen europäischen Land so viele Grabkerzen an die Gräber gebracht, wie bei uns“, so Herbert Hofer, der Geschäftsführer des oberösterreichischen Familienunternehmens Hofer-Kerzen. Mit einem Umsatz von mehr als 31 Millionen Euro im Jahr 2022 konnte das seit 1418 bestehende Unternehmen auch im vergangenen Jahr wieder Zuwachsraten erwirtschaften und gilt seit Jahrzehnten als Experte im Bereich Grabkerzen und Gastronomie-Kerzen.

Aus dem umfangreichen Produktportfolio stechen auch heuer wieder Premium Motivkerzen als Topseller hervor, die im österreichischen Einzelhandel erhältlich sind. Der Fokus von Hofer-Kerzen für die kommenden Jahre wird dennoch auf Innovation liegen. „Wir sind sehr stolz auf unsere neue Nachhaltigkeitslinie: Mit der Entwicklung eines neuartigen, industriell kompostierbaren Materials für die Grabkerzenhülle und einer Füllung aus pflanzlichem Wachs ist uns eine wirkliche Innovation im Grabkerzenbereich gelungen“, so Hofer.

Das Sortiment umfasst unterschiedliche Gedenkprodukte aus biologisch abbaubarem Material und einer Füllung aus 100 % pflanzlichem Wachs ohne Paraffine. Ebenfalls Bestandteil dieser Produktreihe ist ein regenfestes Grablicht, für welches Hofer-Kerzen ein Patent hält.

Das innovative Sortiment ist im ausgewählten Handel sowie auf der Homepage unter www.hofer-kerzen.at erhältlich.