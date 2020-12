Markus Riegler, Pig- Port-Tierwohlstall

Der Pig-Port-Tierwohlstall der Familie Riegler von außen. Ingeborg Grubner

Wenn man die Stallungen von Markus Riegler betritt, fühlt man sich sofort heimelig, denn der gesamte Bau besteht aus massivem Holz. „Wir sind der erste Pig-Port-Tierwohlstall in Österreich“, ist der Landwirt stolz. „Oberstes Credo war so nachhaltig wie möglich nach den besten Tierwohl-Standards zu bauen“, berichtet Riegler, der mit seiner Familie in Grimsing/Emmersdorf einen land- und forstwirtschaftlichen Mischbetrieb mit 18 ha Wald, Bio-Schweinemast und einem Heurigen mit Ab Hof-Verkauf betreibt.

Für den Bau verwendete er Fichtenholz aus eigenem Bestand. 0,7 ha wurden für das Bauwerk abgeholzt, ein 90-jähriger Bestand, den sein Urgroßvater aufgeforstet hat. Dabei wurden rund 100 Festmeter Holz verarbeitet. „Wir haben ausschließlich Käferholz geerntet, das wir gerade noch rechtzeitig entdeckt haben“, erzählt der Landwirt: „In fünf Tagen ist die gesamte Holzkonstruktion gestanden.“ Jetzt haben die Schweine (Erstbestückung war am 1. Oktober) genügend Auslauf, können rund um die Uhr im Stroh wühlen und bekommen Raufutter und Bio-Getreide aus dem eigenen Betrieb.

Zusätzlich wird das gesamte Wohngebäude mit Hackschnitzeln aus dem eigenen Wald geheizt. „Bei einem Verbrauch von rund 80 Schüttraummeter pro Jahr halten sich die Heizkosten sehr in Grenzen“, freut sich der Landwirt, dessen Wald großteils durch Naturverjüngung aufgeforstet wird.

Kindergarten-Zubau Wieselburg-Land

Kindergarten-Zubau in der Gemeinde Wieselburg-Land. Hierfür konnte Bürgermeister Karl Gerstl den Architekt Stefan Hinterhofer gewinnen. Architekt Hinterhofer

Die steigende Einwohnerzahl durch den Zuzug nach Wieselburg-Land erfordert die Vergrößerung des Kindergartens in Mühling. Die ÖVP-Gemeinderäte entschieden sich für einen Um- und Zubau in nachhaltiger CO2-neutraler Holzbauweise. „Hervorragende Dämmwerte sprechen ebenso für die Holzbauweise wie Behaglichkeit und Wohlbefinden“, weiß Wieselburg-Lands Bürgermeister Karl Gerstl und ergänzt: „Durch die schlanken Konstruktionen lässt sich außerdem mehr Platz gewinnen. Durch diese Bauweise entstehen im Kindergarten gesunde und behagliche Spiel- sowie Arbeitsräume für die Kinder und ihre Betreuer.“

Michael Gindl, Pellets-Heizung

Michael Gindl aus Artstetten ist sehr zufrieden mit seiner Pelletsheizung. Ingeborg Gruber

Seit der Fertigstellung des Hausumbaus im Jahr 2019 heizt Familie Gindl aus Art-stetten mit Pellets (das sind pelletierte Sägespäne – quasi ein Nebenprodukt der Sägeindustrie). „Unsere Heizung ist CO2-neutral, das Material besteht aus nachwachsenden Rohstoffen, ist umweltfreundlich, kostengünstig und komfortabel“, berichtet Michael Gindl, der auch Landesleiter der Hagelversicherung für das Gebiet NÖ-West ist. Für die Pellets benötigt Familie Gindl lediglich ein ca. 8 m³ großes Lager. Mit den laufenden Kosten ist man sehr zufrieden: „Ein Liter Heizöl kostete mir ca. 70 Cent. Für einen Liter Heizöl brauche ich 2 kg Pellets. Ein Kilogramm Pellets kosten derzeit nur 21 Cent“, rechnet der Versicherungsexperte vor.

Die Umstellung, die über Förderungen gut gestützt wurde, bringt nun auch für den Energieausweis Vorteile: „Früher zu Zeiten der Ölheizung war das Haus in punkto CO2-Belastung in „G“, nunmehr ist das Haus in „A++“ eingestuft.“

Radiatoren, Fußbodenheizung und Warmwasser werden mit den Pellets betrieben. „Im Sommer kommt die Energie für das Warmwasser von meiner Photovoltaik-Anlage, um einen weiteren Beitrag der Umwelt zuliebe zu leisten“, ergänzt Gindl, dass auch das Wiener Büro seines Unternehmens seit über 10 Jahren dank Pellets und Photovoltaik CO2-neutral ist!“

Fernwärme Genossenschaft Scheibbs

Die Fernwärme Genossenschaft Scheibbs erzeugt derzeit bei Vollauslastung am Standort Scheibbs 9.000 MWh thermische und 1.800 MWh elektrische Energie pro Jahr. Ingeborg Grubner

Nicht weit vom Scheibbser Zentrum entfernt befindet sich der größte der fünf Standorte der Fernwärme Scheibbs. Der riesige Haufen an Hackschnitzel bietet die Grundlage für die elektrische und thermische Energiegewinnung. 58 Forstbesitzer und Landwirte haben sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen und gewinnen aus ihren Waldbeständen für alle 5 Standorte rund 16.000 Schüttraummeter Hackschnitzel pro Jahr.

Obmann Martin Henikl hat die gesamte Anlage als treibende Kraft vorangetrieben: „Die Grundausbaustufe der Scheibbser Anlage ist im März 2008 in Betrieb gegangen, der Zubau ist seit Mitte 2020 in Betrieb. Die Kosten nur für den Zubau beliefen sich auf 2 Mio. Euro. Wir erzeugen derzeit bei Vollauslastung am Standort Scheibbs 9.000 MWh thermische und 1.800 MWh elektrische Energie pro Jahr“, weiß der Obmann zu berichten.

Die Anlage ist hocheffizient: Vereinfacht dargestellt wird Hackgut vergast und mit diesem Gas ein Motor betrieben, der über einen Generator Strom erzeugt. Die dabei entstehende Abwärme wird zu 100 Prozent ins Leitungsnetz eingespeist.

„Derzeit erhalten ca. 300 Abnehmer Wärmeenergie aus der Anlage - darunter das Krankenhaus, die Bezirkshauptmannschaft, das Pensionistenheim, Schulen, das Rathaus, der Bauhof, Gebäude diverser Wohnbauträger und sehr viele Einfamilienhäuser. Darüber hinaus werden 420 Haushalte elektrisch versorgt“, freut sich der Vorstand. „Es freut uns, dass wir aus der Region für die Region arbeiten und dadurch die Wertschöpfung bei uns in der Gegend bleibt und nicht an große Öl- und Gas-Magnaten ins Ausland fließt“, kennt Martin Henikl die Prioritäten.

Bio-Energie Zarnsdorf

Herbert Theuretzbacher (links) und Heizwart Walter Baumann von der Bio-Energie Zarnsdorf. Ingeborg Grubner

In Zarnsdorf hat sich eine kleine Gruppe von drei Landwirten, die FF-Zarnsdorf und zwei Einfamilienhäuser zur Energieversorgung mit Hackschnitzeln zusammengeschlossen und erzeugen mit 300 Schüttraummeter Hackgut durchschnittlich 190 MW Wärmeleistung pro Jahr. „Das durch die Verbrennung der Hackschnitzel erhitzte Wasser versorgt unsere Abnehmer mit Energie bei einer Vorlauftemperatur von 80 Grad Celsius. Durch kurze Leitungswege ist der Wärmeverlust minimal, nämlich unter 10 Prozent“, erläutert der Betreiber Herbert Theuretzbacher.

Die Anlage besteht aus einem 85 KW-Kessel und zum Ausgleich aus einem 12.000 Liter Warmwasserpuffer. „Zur Zufriedenheit aller Beteiligten ist das Werk seit 10 Jahren in Betrieb und läuft problemlos“, weiß Heizwart Walter Baumann.

„Das verwendete Holz wächst in der Ortschaft regelmäßig nach. Wärme wird für die Region produziert. Die Anlage vereint Sparsamkeit, Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit“, berichtet Herbert Theuretzbacher und ergänzt: „Kostengünstige Planung und Errichtung in Eigenregie sind für uns selbstverständlich.“