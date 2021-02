Bei Hopferwieser und Steinmayr sind nicht nur die Projekte groß, sondern auch die Mitarbeiter. Das Unternehmen setzt auf eine konstant hohe Qualität der Arbeit und hat sich damit in der Haustechnik-Branche einen guten Namen gemacht. Das gelingt nur mit den besten Mitarbeitern. Auf Großprojekte spezialisiert, werden professionelle Gesamtlösungen für den Großanlagenbau erarbeitet. „Dass die Mitarbeiter ihre eigenen Ideen in die meist individuell angelegten Spezialprojekte einbringen, ist gewünscht und wird gefördert – das gilt für jeden Monteur genauso wie für jeden Lehrling“, so Geschäftsführer Peter Steinmayr. Das bietet einerseits während der Ausbildung ein breites Spektrum an interessanten Tätigkeiten und andererseits nach der Ausbildung interessante Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Das neue Firmengebäude wurde im Mai 2020 bezogen. HOPFERWIESER + STEINMAYR

Wer gut ist, hat top Aufstiegschancen: vom Lehrling zum Monteur, vom Monteur zum Obermonteur, vom Obermonteur zum Techniker mit Projektverantwortung für die Abwicklung von z.B. der gesamten Haustechnik einer Hotelanlage oder eines Shoppingcenters. Gute Bezahlung inklusive, insbesondere auch durch diverse Zulagen bei Auswärtseinsätzen, wie z.B. in Wien. Nicht umsonst sind die meisten Mitarbeiter schon sehr lange im Unternehmen beschäftigt, viele von ihnen haben als Lehrling begonnen.