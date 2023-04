Obermonteur Didi, beschäftigt bei der Firma Hopferwieser + Steinmayr, hat am 1. April die Lehrabschlussprüfung zum Kälteanlagentechniker MIT AUSZEICHNUNG geschafft.

Im „zweiten Bildungsweg“ sozusagen, den Lehrabschluss für Zentralheizungsbauer und Heizungswasserinstallateur hatte Didi bei seinem Eintritt im Jahr 2014 ja bereits in der Tasche.

Sein Ehrgeiz wurde angetrieben von dem Motto „Wie der Sohn, so der Vater“, hat doch Sohn Lukas das Modul Heizungstechnik im Jänner mit lauter Einsern abgeschlossen. Das Schöne an der Geschichte: Vater Didi hat Sohnemann Lukas in dessen Lehrzeit bei Hopferwieser + Steinmayr selber ausgebildet. Und Lukas wird bald mit weiteren Neuigkeiten von sich hören lassen ... aber das ist eine andere Geschichte, Fortsetzung folgt!