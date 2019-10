Fast wähnt man sich bei einem italienischen Designer. Falsch! Man sitzt gemütlich und entspannt mitten in St. Valentin – in den neuen Räumlichkeiten vom Hotel Rogl. Unmittelbar neben dem üppig aufgedeckten Frühstücksbuffet mit Blick in den südländisch anmutenden Gastgarten, der sich rund um einen uralten Nussbaum gliedert. Nach nur drei Monaten Umbauzeit erstrahlt das altehrwürdige „Hotel zur Post“ beim Bahnhof im neuen Glanz.

Neuer Glanz nach 130 Jahren

Philipp Grasserbauer, Hans Schoder, privat

Der vor 130 Jahren eröffnete Betrieb zählt heute knapp 100 Betten und gilt als beliebter Treffpunkt für Stamm- und A-la- Carte-Gäste.

Im Zuge eines größeren Umbaus, geplant und realisiert von den ebenfalls aus St. Valentin stammenden Profis der Firma HG-Concepts, wurden der Empfang mit Rezeption sowie das Restaurant, ein Multifunktionsraum und der Gastgarten mit einer Orangerie perfekt in das Hotelkonzept mit eingebunden. Für Feiern stehen jetzt zusätzliche 120 Plätze in einzigartigem Ambiente zu Verfügung.

Philipp Grasserbauer, Hans Schoder, privat Stolz auf das gelungene Umbauprojekt: Hotel-Chef Franz Rogl und seine Jasmin (rechts) mit Hannes Grasserbauer.

Hannes Grasserbauer: „In enger Zusammenarbeit mit Franz Rogl ist es uns gelungen, aus mehreren unförmigen Räumen ein funktionelles Raumkonzept zu schaffen, das nun einen von Licht durchfluteten Wohlfühlbereich ergibt!“