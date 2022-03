„Ich kämpfe wie eine Löwin!“

„Schreib ja nicht, dass ich im Beruf meinen Mann stelle“, fordert Elke Aigner, als es im Hallo! Mostviertel-Gespräch um ihre Rolle als Autohaus-Geschäftsführerin geht. „Ich wurde schon als Kind immer wie ein Bub angesehen“, kämpft die 35-jährige Grestnerin wie ein Löwe gegen ein, nach wie vor verzerrtes Rollenbild der Frau in der Wirtschaft.

Und es ist nicht nur diese Ungleichstellung, die sie nicht müde wird, aufzuzeigen. Auch mit dem weitverbreiteten Irrtum, dass man es als Kind einer Unternehmerfamilie im Leben leichter hätte, möchte sie aufräumen.

Dabei gibt die bildhübsche Erlauftalerin zu, dass sie es als Jugendliche ihren Eltern nicht leicht gemacht hatte. Zwei Schulabbrüche, dann Doppellehre zur Einzelhandels- und Bürokauffrau bei der Firma Lietz, einem Mitbewerber am Markt. Zwei Jahre Rebellion als Punk mit Irokesen-Haarschnitt – im sonst so beschaulichen Gresten. Auch ihr Jahr „freies Leben als Berufstochter“ möchte sie nicht verheimlichen. Damals fuhr sie unter anderem als Co-Pilotin im Rallyesport.

Taxifahrerin auf Gran Canaria

„Eigentlich wollte ich immer Taxifahrerin auf Gran Canaria werden, kurz sogar Mutter Theresa“, lacht Aigner beim Gedanken an ihren persönlichen Werdegang.

Dass ihr dennoch die Gene für eine berufliche Zukunft in einer Männer-Domäne ins Blut gelegt wurden, daraus macht sie keinen Hehl. „Man hat es mir zwar nie aufgezwungen, aber ich habe immer gesagt, ich werde hier der Chef!“

Wie sehr sie in dieser Rolle persönlich an ihre Grenzen stoßen würde, wurde ihr im Zuge der Übernahme der Geschäftsführung im Jahr 2019 deutlich. Damals verzeichnete der Familienbetrieb (Marken Toyota, Fiat, Ford, Suzuki, Jeep) mit 400 verkauften Neufahrzeugen und 450 Gebrauchten einen Höhepunkt in der 65-jährigen Firmengeschichte.

„Ich hatte dennoch keinen leichten Einstieg. Wir verloren kurzfristig die Genehmigung als Pickerl-Prüfstelle. In der Folge musste ich einige Kündigungen von Mitarbeitern hinnehmen. Gleichzeitig wollte ich es aber perfekt machen. Besser, als man es von mir erwarten dürfte“, kämpfte Elke Aigner anfangs mit enormen Existenzängsten und in den beiden darauffolgenden Jahren auch mit Corona.

Vor allem ihrem Vater gegenüber sah sie sich die junge Frau verpflichtet. „Während meine Mama immer die Gute war, das ausgleichende Engerl links auf meiner Schulter, war mein Papa immer der Strenge, den ich unbedingt erreichen wollte!“ Mit diesem inneren Zwang machte sich die junge Unternehmerin das Leben schwer.

Ihr wurde bewusst, dass sie nicht nur Chefin einer Firma war. Sie spürte auch die Last, damit umzugehen, dass hinter jedem Mitarbeiter noch viele weitere Menschen stünden, denen gegenüber sie sich mit der monatlichen Gehaltszahlung auch verpflichtet sah. „Das sind bei 30 Beschäftigten weit über 100 Personen – Frauen und Kinder“, rechnet sie vor.

Junge Mutter und Geschäftsführerin

Fast schon etwas erleichternd kam dazu, dass Elke Aigner just im Jahr der Betriebsübernahme Mutter wurde. „Es war eine wunderschöne Erfahrung, die mich auch geduldiger gemacht hat. Ich bin mit dieser Rolle deutlich gewachsen“, denkt sie zurück. „Ich erkannte, dass es nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen muss und dass Menschlichkeit ein guter Ratgeber ist“, untermauert sie ihre Überzeugung, dass sie damals in die richtige Richtung zu arbeiten begonnen hatte.

Bereits drei Monate nach der Geburt war sie mit ihrer Tochter im Tragegurt in der Firma. Ihr ist es gelungen, ein eigenes Team aufzubauen. „Das beste, das ich mir heute wünschen kann“, schwärmt sie. Dazu kam immer mehr Anerkennung von den Kunden. „Auch ältere Damen und Herren finden meinen Weg mittlerweile cool“, so die alleinerziehende Mutter, die nicht unerwähnt lassen möchte, dass sie die Doppelrolle als Mutter und Unternehmerin nur meistern kann, weil sie in ihrer eigenen Mutter und einer liebevollen Nanny zwei ganz wichtige Säulen in ihrem Lebensfundament weiß.

Dennoch: Die eigene Firma mit dem Privatleben unter einen Hut zu bekommen, ist immer ein Kunststück, wie es Aigner aus dem Lebensalltag kennt. „Am Frühstückstisch, am Wochenende im Garten, selbst bei der Fahrt in den Urlaub ist stets die Arbeit Gesprächsthema Nr. 1. Und nicht selten gehen da auch die Wogen hoch!“ So erinnert sie sich an nicht nur eine Fahrt nach Bad Tatzmannsdorf, wo im Auto spätestens ab Alland Funkstille herrschte!

Trotz allem ist sich Elke Aigner heute sicher: „Ich liebe meinen Beruf und ich würde ihn um nichts in der Welt tauschen!“ Jeden Tag etwas Neues erleben dürfen, mit Menschen zu arbeiten, daraus Erfahrung sammeln und dazu lernen, macht es in ihren Augen interessant. „Ich habe mittlerweile einen Erfolgsplan. Den braucht der Steinbock“, fühlt sie sich auch als Frau im Automobilgeschäft erstarkt.

Nicht zum Luxus erzogen

Während Elke Aigner vehement bemüht ist, die enormen Leistungen von Frauen in der Wirtschaft aufzuzeigen, möchte sie auch mit dem Irrtum von „gestopften“ Unternehmerkindern aufräumen. „Ich bin zum Luxus nicht erzogen worden. Ganz im Gegenteil. Papa hat mir das Sparen gelernt“, betont die Autohaus-Chefin.

Reitstunden auf ihren geliebten Pferden hat sie sich (wenn nicht Oma oder Opa ausgeholfen haben) mit Stallputzen verdienen müssen. Unvergesslich bleibt ihr ein Erlebnis rund um den ersten Gehalt. „Damals bin ich mit meinem Moped-Auto zur Raika gefahren, um Geld abzuheben. Da war aber nur die Hälfte auf dem neu eingerichteten Girokonto. Die freundliche Mitarbeiterin am Schalter hat mir dann erklärt, dass die andere Hälfte auf dem Konto vom Papa gelandet sei. Es war genau der Betrag für die Einstellgebühr meines Pferdes. Mein Vater rechtfertigte das damit, dass ich nun mein eigenes Geld verdiente und somit auch für dieses Hobby aufzukommen hätte, was dann auch für mich ganz normal war.“

An dieser Grundeinstellung hat sich bei Elke Aigner nichts geändert. Luxus im Leben ist nicht das Geld, das es sehr wohl für eine ordentliche Shopping-Tour und neue Schuhe braucht („Die kauf ich mir meist aus Frust“). „Echter Luxus ist, wenn ich mit meinen Mädels ein paar unbeschwerte Stunden verbringen kann!“

Und dann sind da noch ihre Pferde. Die edlen Vierbeiner sind seit der Kindheit Elkes treueste Begleiter. Bei ihnen tankt sie Energie für den Alltag. „Eine halbe Stunde ausreiten oder sie auch nur bürsten, das ist pures Glück!“

Detail am Rande: Fürs private Glück in Form eines Partners ist Elke Aigner noch auf der Suche. „Eigentlich auch nicht“, lächelt sie zufrieden.

