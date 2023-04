Dipl.-Ing. Karl Zottl, Geschäftsführer Nö.Genetik Rinderzuchtverband

Im Kurzinterview gibt Karl Zottl, Geschäftsführer der Genetik Rinderzuchtverband GnbH vorab einen Überblick über seine aktuelle Arbeit.

Die Tierzucht steht mancherorts in der Kritik. Wohin geht die Reise?

Karl Zottl: Stand heute liegt der Fokus auf einer „balancierten“ Zucht, d.h. neben den Leistungsmerkmalen spielen Gesundheit und Robustheit eine immer größere Rolle. Während bis Mitte der 90er Jahre ausschließlich die Milchleistung bzw. Milch- und Fleischleistung (100 %) züchterisch bearbeitet werden konnte, stehen heute die Fitness und funktionalen Merkmale im Vordergrund. Die Milchleistung hat je nach Rasse nur noch einen Anteil von 36 bis max. 50% der züchterischen Berücksichtigung. Das Ziel der Rinderzucht ist eine gesunde und langlebige Kuh mit einer ausgeglichenen Leistungsveranlagung.

Gibt es einen Richtwert für die Produktion von Milch?

Karl Zottl: Wie die Ergebnisse der Milchleistungsprüfung zeigen, konnte mit einem Landesdurchschnitt von über 8.000 kg Milch ein Niveau abgesichert werden, das unter allen Produktionsbedingungen eine konkurrenzfähige Lebensmittelproduktion gewährt.

Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung in der Rinderzucht?

Karl Zottl: Neben den bewährten Berichten in Papier bzw. Pdf-Form tragen vor allem die digitalen Angebote dazu bei, die richtigen Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen und vor allem jenen Kühen Aufmerksamkeit zu schenken, die diese brauchen. So ist zum Beispiel in der Smartphone-App ,RDV mobil‘ die geballte Information über die Herde im Hosentaschenformat komprimiert und jederzeit abrufbar. Dazu zählen neben der raschen Erfassung von Besamungen, auch die sichere AMA-Meldung von Abkalbungen und Abgängen.

Der Effizienz-Check ist ein Begriff, der in der modernen Rinderzucht schon fest verankert ist. Was darf man sich darunter vorstellen?

Karl Zottl: Es ist in jedem produzierenden Betrieb, und somit auch in der Landwirtschaft, wichtig seine Produktionskennziffern zu kennen. Nur so hat man den gesamten Überblick über den Betrieb, kann Probleme rasch erkennen und Schwachstellen ausfindig machen und natürlich auch verbessern. Für solche Fälle ist der Effizienzcheck ein erster Ansatz, damit man einen groben Überblick über seine Herde bekommen kann. Der Effizienzcheck ist ein neues Modul im RDV-Portal. Jedes LKV-Mitglied ist dazu freigeschalten und kann ihn, ohne zusätzliche Kosten, benutzen. Im Effizienzcheck wird versucht, dem Landwirt zu drei Dingen mehr Überblick zu geben.

Es soll anhand der Erlöse einer Kuh aus Milch, Fleisch und Kälbern und den Aufwänden zum Tier wie Fütterungs-, Behandlungs- Medikamentenkosten ein Vergleich nach Wirtschaftlichkeit aller Tiere am Betrieb möglich sein. Es kann sich der Betrieb anhand verschiedener Kennzahlen mit anderen Betrieben, mit möglichst gleichen Bedingungen wie z.B. Bewirtschaftungsform, Betriebsgröße, usw. vergleichen. Und es sollen auch noch schlummernde Potenziale für Verbesserungen aufgezeigt werden. Der Effizienzcheck wurde unter der Schirmherrschaft der ZAR (Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Rinderzüchter) entwickelt. Unter der Projektleitung von Franz Steininger wurde in Zusammenarbeit mit Tierärzten, Landwirten und Fütterungsberatern dieses Modul entwickelt.

Der NÖ Genetik Rinderzuchtverband ist der kompetente Partner für Rinderzüchter aus Niederösterreich. Er bietet ein innovatives Service- und Leistungsspektrum für eine moderne Rinderzucht und Vermarktung an.

1933 gegründet, haben sich die Verbände in Niederösterreich ab dem Jahr 2000 zu einer starken Genossenschaft zusammengeschlossen.

Derzeit betreut der Verband ca. 4.900 Mitglieder mit über 90.000 Kühen verschiedener Rassen. Die Hauptrasse ist Fleckvieh mit rund 85%, gefolgt von Braunvieh, Holstein Friesian und den Rassen der spezialisierten Fleischrinderzucht mit jeweils rund 5 %.

www.noegenetik.at