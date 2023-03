REGINA BAUER,

kaufmännische Direktorin des Landesklinikums Mauer sowie Direktorin des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums Mauer

Regina Bauer findet ihr Glück in ihrer Famiie und ihrer erfüllenden und sinnstiftenden Arbeit. Foto: LK Maue/Golicza



Wie definieren Sie Glück?

Regina Bauer: Ein Zitat von Mark Twain zum Thema Glück finde ich sehr passend: „Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemanden, um es mit ihm zu teilen“.

Einerseits habe ich eine Familie, die mich sehr glücklich macht und mich wirklich unterstützt, meine Träume leben zu können. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Andererseits habe ich aber auch das Glück, einer erfüllenden und sinnstiftenden Arbeit nachzugehen. Bereits in der Schulzeit stand fest, dass ich einen Beruf wähle, der mit Zahlen zu tun hat. Ich kann also sowohl zuhause als auch in der Arbeit meine Zeit mit Menschen verbringen, die mich glücklich machen.

Wann waren Sie zuletzt glücklich?

Bauer: Glücklich sein bedeutet für mich auch, Menschen helfen zu können. Wertschätzung, Respekt und Vertrauen gehören für mich zum Alltag, egal ob im privaten oder im beruflichen Umfeld. Oft bedarf es nur eines kurzen Gesprächs, um dem Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Zeit ist ein wesentlicher Faktor, der das Glück beeinflusst. Entscheidend – auch für das gesamte Leben – können auch Sekunden sein.

Neben den täglichen Glücksmomenten sind Urlaube für mich wichtig, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen und Kraft zu tanken. Den Sonnenuntergang am Strand bei Meeresrauschen mit den Liebsten zu genießen ist ganz besonders und machte mich glücklich.

Ihr bisher persönlich größtes Glück?

Bauer: Mein bisher größtes Glück ist meine Familie. Es gibt drei wesentliche Zeitpunkte, die mein Leben verändert haben — das Kennenlernen meines Ehemannes und die Geburt unserer beiden Kinder. Das Gefühl, Mutter zu sein, bedeutet mir sehr viel und ist unbeschreiblich schön.

Ein Kinderlachen oder Augenzwinkern genügt manchmal, um eine andere Sicht auf die Dinge bzw. Situationen zu bekommen.

Hat sich Ihre Einstellung zum Glück im Laufe der Jahre verändert?

Bauer: Die Einstellung zum Glück hat sich im Laufe der Jahre für mich verändert. In der Kindheit definiert man Glück eher mit materiellen Dingen, jetzt jedoch verbinde ich Glück mit „Zeit“. Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind. Meine Familie ist ein wichtiger Teil meines Lebens, die mir Halt, Zuversicht und Kraft gibt, um Träume wahr werden zu lassen.

Glück ist leider kein ständiger Begleiter im Alltag. Es gibt auch Momente der Trauer, der Unzufriedenheit oder der Herausforderung. Jeder Mensch definiert somit sein Glück für sich selbst.

Welche Glücksbringer haben Sie?

Bauer: Zeit ist für mich ein wichtiger Glücksbringer — ganz nach einem anderen Zitat von Mark Twain: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden“.

ANDREAS GEIERLEHNER,

Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Amstetten

Andreas Geierlehner: „Glück ist das Ergebnis der persönlichen Einstellung.“ Foto: Walter Büchele



Wie definieren Sie Glück?

Andreas Geierlehner: Glück ist kein Zufall, der von oben herabfällt, sondern Glück ist das Ergebnis der persönlichen Einstellung. Wer fähig ist, andere glücklich zu machen, der wird dabei selber glücklich. Oder frei nach Albert Schweitzer: Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.

Wann waren Sie zuletzt glücklich?

Geierlehner: Es sind für mich kleine Momente, die bei mir ein Glücksgefühl auslösen können. Der schöne Sonnenaufgang heute Morgen hat mich beispielsweise glücklich gemacht oder auch das ehrliche Danke nach einem Gespräch oder das gute Essen zu Mittag, das mir serviert worden ist. Ich versuche, das Selbstverständliche zu schätzen, dann bekommen für mich alltägliche Momente einen besonderen Stellenwert.

Ihr bisher persönlich größtes Glück?

Geierlehner: Das größte Glück besteht für mich darin, dass ich auf mein Leben zurückblicken kann, ohne dass mir spontan nichts einfällt, was ich sofort daran ändern würde oder anders machen würde, hätte ich nochmals die Gelegenheit dazu. Damit ist für mich dieses Gefühl der Zufriedenheit mit allem, was mir passiert ist, was ich getan habe, was ich verpasst habe oder mir misslungen ist, das größte Glück.

Hat sich Ihre Einstellung zum Glück im Laufe der Jahre verändert?

Geierlehner: Ja, definitiv. In der Jugend stand das Materielle stark im Vordergrund. Da war das erste Auto, eine schöne Uhr oder ein cooler Urlaub eine Form von Glück. Je älter ich werde, umso mehr sind es Dinge im Leben, die man für Geld nicht bekommen kann: Gesundheit, Familie und Freundschaft.

Welche Glücksbringer haben Sie?

Geierlehner: Ich habe keine typischen Glücksbringer, aber es kann schon sein, dass ich einen schönen Kieselstein, den ich beim Spazierengehen gefunden habe, als „Handschmeichler“ oft monatelang mit mir herumtrage. Immer, wenn ich diesen Stein in der Hand halte, erinnere ich mich an den schönen Moment beim Spaziergang und erhalte mir diesen besonderen Glücksmoment. Irgendwie wohl auch eine Form des Glücksbringers.

MARTINA KIES-HOUSTECKY,

Mental-Coachin u. Leiterin der Theatergruppe St. Stephan-Amstetten

Wie definieren Sie Glück?

Martina Kies-Houstecky: Ich definiere Glück, in einem Zustand des absoluten Wohlgefühls zu sein, meine innere Mitte körperlich und geistig zu spüren.

Wann waren Sie zuletzt glücklich?

Kies-Houstecky: Ich bin eigentlich jeden Morgen glücklich, gesund neben meinem Mann aufzuwachen und die Geborgenheit einer glücklichen Beziehung zu spüren. Natürlich auch meinem Hobby, dem Theaterspielen, mehr Zeit und Raum geben zu können.

Ihr bisher persönlich größtes Glück?

Kies-Houstecky: Meine beiden wunderbaren Kinder! Sie auf die Welt gebracht zu haben und auch die Möglichkeit gehabt zu haben, sie in einer wunderbaren Umgebung, unserem schönen Mostviertel, unserem guten Land, aufwachsen zu sehen, sie zu tollen Menschen in ihrer Entwicklung begleiten zu dürfen, war und ist einmalig.

Hat sich Ihre Einstellung zum Glück im Laufe der Jahre verändert?

Kies-Houstecky: Ja, mit jedem meiner persönlichen Entwicklungsschritte veränderte sich meine Einstellung zum Glücksempfinden. Durch viele glückliche Momente, aber auch einige Schicksalsschläge, hat sich das persönliche Glück gewandelt. Frieden in der Welt und in Beziehungen sind mir noch wichtiger geworden. Ein gesunder Geist in einem gesunden beweglichen Körper ist mir das höchste Gut und Grund, jeden Tag eine große Dankbarkeit zu verspüren.

Welche Glücksbringer haben Sie?

Kies-Houstecky: Das sind bei mir einige Glücksarmbänder und -anhänger, teilweise aus Stein oder anderen Materialien wie etwa Federn, die mich an meinen Glücksort Matala auf Kreta erinnern und viele positive Schwingungen ausstrahlen.

ANDREAS PACHUCKI,

Facharzt für Unfall- u. Handchirurgie, ehemaliger Leiter der Abteilung für Unfallchirurgie des Landesklinikums Amstetten

Andreas Pachucki findet den altbekannen Spruch „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied“ sehr zutreffend. Foto: DORIS SCHLEIFER-HÖDERL



Wie definieren Sie Glück?

Andreas Pachucki: Glück ist eine Mischung aus Zufall und einer glücklichen Fügung, vor allem aber ein Zustand positiver Emotion, Lebenseinstellung und Wohlbefindens. Erst durch diese Lebenseinstellung ist man imstande, auch Kleinigkeiten und durchaus gewöhnliche Umstände als Glück zu empfinden. Zutreffend daher der altbekannte Spruch „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied“. Wer sein Leben lang auf das große Glück eines Lotto-6ers wartet, wird niemals glücklich sein.

Wann waren Sie zuletzt glücklich?

Pachucki: Soeben! Ich passe gerade auf eines meiner fünf Enkelkinder auf. Das Erleben des Heranwachsens und der Entwicklung, zunächst der eigenen Kinder und nunmehr der Enkelkinder, gehört zum größten Glück unseres Lebens. Davor war ich Lebensmittel einkaufen, fand ein vielfältiges Sortiment vor, wo ich gar nicht wusste, was ich zuerst nehmen sollte, sah dabei viele fröhliche, sympathische Gesichter und brauchte mir keine Sorgen an der Kassa zu machen, weil ich genug Geld mithatte.

Ihr bisher persönlich größtes Glück?

Pachucki: Ich habe in meinem Leben so viel Glück erfahren, dass ich gar nicht weiß, welches das größte war. Ganz wesentlich war sicherlich meine Berufswahl zum Unfallchirurgen. Diese Entscheidung, Menschen in außergewöhnlichen Situationen zu helfen, habe ich nicht eine Minute meines Lebens — auch nicht im OP um 1 Uhr 30 Sonntagnacht — bereut und empfand trotz Kenntnis der schweren Schicksalsschläge der mir anvertrauten Patienten immer Glück und Zufriedenheit. Deshalb arbeite ich auch mit 67 Jahren immer noch gerne als Arzt.

Hat sich Ihre Einstellung zum Glück im Laufe der Jahre verändert?

Pachucki: Vor 15 Jahren ist meine erste Frau an Krebs gestorben. Trotz optimaler medizinischer Behandlung und Ausschöpfung aller sonstiger Ressourcen gelang es nicht, den Krankheitsverlauf zu verändern. Nach der Bewältigung dieser schweren Zeit hat sich meine Einstellung zum Glück sehr verändert, ich kann es noch viel intensiver empfinden als früher.

Welche Glücksbringer haben Sie?

Pachucki: Meine Glücksbringer sind meine große Familie, allen voran meine zweite Frau Johanna, meine vier Kinder und zwei Stiefkinder mit ihren Partnern und die fünf Enkelkinder, sie bringen unendlich viel Glück in mein Leben. Glücksbringer sind aber auch meine vielen lieben Freunde mit denen ich viele glückliche Stunden in der Natur, auf Sportplätzen oder in geselliger Runde mit gutem Essen und feinen Weinen verbringen kann.