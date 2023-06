Mut machen

Jan Michael Fabian, Stadtgärtner der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs

Jan Michael Fabian Foto: NEUBAUER

Was war das Mutigste, das Sie je getan haben?

Jan Michael Fabian: Das Mutigste war mit einem Freund in meinem 50 Jahre alten Oldtimer für einen Kurztrip nach Italien zu fahren.

Wo stoßen Sie an Ihre Grenzen?

Fabian: An meine Grenzen stoße ich, wenn Innovation und Wertschätzung keine Akzeptanz finden und Veränderungen keinen Platz haben.

Was ist Ihr größtes Talent und was können Sie überhaupt nicht?

Fabian: Ein überaus großes Talent besitze ich eigentlich nicht. Ich freue mich aber, wenn meine Arbeit und mein Tun wertgeschätzt wird und meine Ideen umgesetzt werden können. Was ich nicht kann: Meine eigene Meinung für mich zu behalten.

Wie fassen Sie wieder Mut?

Fabian: Mut fasse ich, wenn ich den Erfolg meiner Kinder beobachte und sie ein relativ unbeschwertes und sorgenfreies Leben führen können.

Was steht noch auf Ihrer Lebens-To-do-Liste?

Fabian: Gerne möchte ich in meiner Pension noch einige Länder bereisen und deren Kulturen entdecken.

Hermine Naderer, Organisatorin des Arbeitskreises Albanienhilfe Ardagger

Hermine Naderers mutigste Entscheidung war die für ein Studium mit 43 Jahren. Foto: NADERER

Was war das Mutigste, das Sie je getan haben?

Hermine Naderer: Ich darf in einem Land leben, in dem es keinen Mut braucht, die Meinung zu äußern oder zum Beispiel an Volksbegehren teilzunehmen oder „auf die Straße“ zu gehen. Dafür bin ich sehr dankbar. Mutig zu sein ist meiner Meinung nach daher für mich sehr einfach. Nur einmal habe ich wirklich allen Mut zusammengenommen für eine Handlung. Ich habe mich beruflich umorientiert und mich im zarten Alter von 43 Jahren an der Fachhochschule St. Pölten für das Studium Soziale Arbeit beworben. Nach Studienabschluss schlug ich einen völlig neuen beruflichen Weg ein. Dies war die mutigste, aber auch die beste Entscheidung für mich.

Wo stoßen Sie an Ihre Grenzen?

Naderer: An meine Grenzen stieß ich ganz klar bei der Pflege meiner schwer demenzkranken Mutter. Das war für mich bis jetzt die größte Herausforderung in meinem Leben. Sich dem sukzessiven Abschiednehmen von einem Menschen, den man sehr lieb hat, zu stellen, ist für mich eine Grenzerfahrung und erfordert ein hohes Maß an Mut.

Was ist Ihr größtes Talent und was können Sie überhaupt nicht?

Naderer: Mein größtes Talent ist wohl das Organisieren. Ob privat in meiner Familie und im Freundeskreis oder ehrenamtlich im ORA-Hilfsgüterlager Ardagger – ich nütze jede Gelegenheit um „mich wichtig zu machen“. Es macht Spaß. In der Organisation von Hilfsgütertransporten kann ich meine Leidenschaft gut ausleben. Die Erfahrungswerte, die ich dabei sammle, fördern natürlich mein Talent. Es ist also ein großer Gewinn für mich.

Was ich gar nicht kann? Darf ich ganz ehrlich und persönlich sein? Meinem Mann geduldig zuhören. Das ist ein großes Defizit in meinem Leben und ich muss täglich daran arbeiten.

Wie fassen Sie wieder Mut?

Naderer: Kraft und Energie für mutige Taten erhalte ich von Menschen, die um mich herum sind. Schlüsselpersonen dabei sind sicherlich meine Tochter und meine beste Freundin. Der Austausch mit ihnen und die Gespräche stärken mich.

Und ich habe großes Glück. Mut und Zivilcourage ist mir auch in die Wiege gelegt worden. Meine Mutter war eine sehr soziale und couragierte Frau. Sie gab mir ein perfektes Lebensbeispiel mit auf meinen Weg. Die Erinnerung an ihr Tun und Handeln gibt mir sehr viel Mut.

Was steht noch auf Ihrer Lebens-To-do-Liste?

Naderer: Ganz oben steht eine Reise nach Neuseeland. Und natürlich die Klassiker: Als Pensionistin Zeit nehmen für das Leben. Viel Zeit mit den Enkelkindern verbringen und nach vielen Ehejahren versuchen, eine lebendige Partnerschaft zu leben.

Ein wichtiger Punkt auf der To-do-Liste für mich ist auch nach einem Leitsatz von Franz Kafka zu leben. Er lautet: „Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist keines da.“

Sigrid Hagen, diplomierte Ernährungsberaterin und diplomierte Kräuterfachfrau aus Winklarn

Sigrid Hagen: „Mutig kann man nur sein, wenn man Rückhalt hat.“ Foto: Doris Schwarz-König

Was war das Mutigste, das Sie je getan haben?

Sigrid Hagen: Das ist eine schwierige Frage, denn was dem Einen mutig scheint, scheint dem Anderen leicht und ein Abenteuer. Ich persönlich mag es sehr gerne, Projekte zu planen und alle Möglichkeiten und Schwierigkeiten zu meistern. Es ist für mich eine Herausforderung – frei nach dem Motto: Probleme sind da, um gelöst zu werden! Mein Mann und ich haben z.B. ein Kinder-Lauf-Event veranstaltet. Mit Hilfe von Freunden haben wir eine Veranstaltung mit 800 Besuchern und 220 motivierten Kindern gestartet.

Ich denke, mutig kann man nur sein, wenn man Rückhalt hat. Den habe ich bei meinem Mann. Er ist für mich mein bester Freund, der mit Rat und Tat zur Seite steht, aber auch kritische Worte findet, wenn ich zu sehr mit dem Kopf durch die Wand möchte. Mutig könnte man auch unser Gemüseprojekt nennen. Wir haben viel Zeit, Energie und Geld in dieses Vorhaben investiert, in der Hoffnung, dass viele Menschen Interesse an frischem, regionalem und saisonalem Gemüse haben.

Wo stoßen Sie an Ihre Grenzen?

Hagen: Eigentlich meistens an der Bürokratie. Meine Ideen sind immer sehr außergewöhnlich. Ich bin mit meinen Projekten eigentlich immer „am Tellerrand“. Wenn etwas nicht geht, suche ich mir einen Weg, wie es gehen könnte.

Was ist Ihr größtes Talent und was können Sie überhaupt nicht?

Hagen: Mir wurde gesagt, dass mein Talent darin liege, Menschen in meinen Vorträgen und bei meiner Ausbildung, richtig mitzureißen und zu Neuem zu motivieren.

Was kann ich gar nicht? Geduldig sein und arbeiten mit digitalen Dingen.

Wie fassen Sie wieder Mut?

Hagen: „Die Welt ist so, wie du sie sehen möchtest“, ist für mich ein Satz in dem meine Wahrheit liegt. Wenn etwas schiefläuft, bin ich natürlich auch traurig und enttäuscht. Aber wenn ich ein paarmal darüber geschlafen habe, und mit Abstand darüber nachdenken kann, gibt es für mich nur einen Weg, und der ist nach vorne. Ich bin seit klein auf eine Kämpfernatur.

Was steht noch auf Ihrer Lebens-To-do-Liste?

Hagen: Es gibt noch so viel zu lernen – egal ob in Kräuterthemen oder im Gemüsebau. Je mehr ich lerne, umso größer ist die Gewissheit, dass alles miteinander verbunden ist. Und es gibt noch viele Ausbildungen, die ich machen möchte, das schwierigste ist für mich das Zeitmanagement.

Wolfgang Zehetner, Architekt und Dombaumeister des Wiener Stephansdoms

Dombaumeister Wolfgang Zehetner hofft, die Chancen zu erkennen, die sich ihm bieten werden. Foto: privat

Was war das Mutigste, das Sie je getan haben?

Wolfgang Zehetner: Am Beginn meiner Tätigkeit als Dombaumeister war ein ca. 27 Meter hoher Fialturm in 90 Metern Höhe so schwer beschädigt, dass er abzustürzen drohte. Das Steinmaterial im Inneren war so mürbe, dass die Belastung seiner Bruchlast entsprach. Nach allgemeiner Praxis wäre es nötig gewesen, hunderte behauene Steine in einer Höhe von 90 Mauer abzubauen, mit der entsprechenden Gefahr und dem entsprechenden Aufwand, hohen Kosten und dem Verlust von historischer Substanz des Domes. Wir haben deshalb ein völlig neues Verfahren angewendet: Der noch intakte obere Teil wurde an einer komplexen Stahlkonstruktion aufgehängt, der untere, tragende Teil konnte so abgebaut und durch neue Steine ersetzt werden. Nach sechs Monaten, als die 15 Tonnen wieder fest auf der steinernen Unterkonstruktion auflagen, war mir wieder leichter.

Wo stoßen Sie an Ihre Grenzen?

Zehetner: Sehr bewusst werden mir die Grenzen bei körperlichen Leistungen, sportliche Rekorde waren mir nie möglich, aber jetzt wird Manches anstrengender.

Was ist Ihr größtes Talent und was können Sie überhaupt nicht?

Zehetner: Ich denke, dass ich eine schnelle Auffassungsgabe und auch eine gute Kombinationsfähigkeit habe, die über verschiedene Wissensgebiete reicht und ich so viele Zusammenhänge verstehen kann. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht sehr geduldig bin, langatmigen Ausführungen zuzuhören. Schwer ertragen kann ich zudem Dummheit mit Überheblichkeit gepaart.

Wie fassen Sie wieder Mut?

Zehetner: Für die Welt fasse ich Mut beim Blick auf manche großartige Jugendliche, die gescheit, motiviert und engagiert sind. Hilfreich ist meines Erachtens auch – zwar nicht vordergründiges, sondern grundsätzliches - Gottvertrauen. Und ich bin dankbar für so vieles, was ich bisher erleben durfte und geschafft habe. Das gibt mir auch Mut für die Zukunft. Denn „Nicht die Glücklichen sind dankbar, die Dankbaren sind glücklich“.

Was steht noch auf Ihrer Lebens-To-do-Liste?

Zehetner: Ich habe keine fixe Liste von Dingen, die ich noch abhaken möchte, denn es gibt fast unendlich viele Möglichkeiten. Ich bin offen für alles, was noch auf mich zukommt, hoffentlich ist noch viel Schönes, Interessantes dabei. Ich möchte bereit sein, die Bälle aufzunehmen, die mir noch zugeworfen werden, und hoffe, die Chancen zu erkennen, die sich mir bieten werden.