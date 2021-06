RUTH BACHMAIR

Chorleiterin „Amstetten Vokal“ und. Lehrerin für Deutsch und Musikerziehung an der Musik Mittelschule Haag

Ruth Bachmair nutzt auch ihren heimischen Garten und die Terrasse zur Erholung, zum Studium und zur Reflexion. Bachmair

Sobald das Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist – wohin geht es für Sie im ersten Urlaub und warum genau dort hin?

Ruth Bachmair: Wenn die äußeren Umstände es erlauben, werden wir natürlich wieder in unser Lieblingsgebiet in der Toskana, das Val di Chiana, nahe Arezzo – aber jenseits der ausgetretenen Touristenpfade – fahren. Inmitten von Weinbergen und Olivenhainen lässt es sich zwischen der Entdeckung neuer, schöner Plätze und dem Flanieren durch bekannte und liebenswerte Städtchen im erfrischenden Pool entspannt urlauben. Das Dolce far niente wird nur durch meine Vorbereitungen für die im November stattfindenden großen Chor- und Orchesterkonzerte unterbrochen.

Sind Sie eher der Österreich-Fan oder bevorzugten Sie Auszeit im Ausland?

Bachmair: Natürlich gibt es bei uns in Österreich viele schöne Orte und Plätze, die man gesehen oder besucht haben sollte, wenn man über das Mostviertel und die Wachau hinaus sieht. Radfahren und Wandern lässt sich auch sehr gut im südlichen Niederösterreich. Da bevorzuge ich das Gebiet rund um die Rax. Aber die italienische Mentalität, die Offenheit und Gelassenheit in vielen Dingen sind für mich ganz besonders und geben diesem Urlaub das gewisse Etwas. Auch die Anwendung der Kenntnisse aus den verschiedenen Italienischkursen ist immer wieder spannend und zumeist auch erfolgreich.

Verreisen Sie lieber per Auto, Flugzeug, Bahn oder Schiff?

Bachmair: Wir fahren meist geruhsam mit dem Auto einige Tage bis zu unserem Urlaubsort. Dabei meiden wir, so oft es möglich ist, die stauanfälligen Autobahnen und erkunden so die Landschaft. Natürlich ist auch die Bahn eine überlegenswerte Alternative. Unsere Zugfahrt nach Vicenza in Venetien konnte wegen Corona leider nicht stattfinden, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.

Wo ist ihr persönlicher Kraftort?

Bachmair: Grundsätzlich sind Kraftorte dort, wo ich musizieren kann. Durch das gemeinsame Singen ist der jeweilige Aufenthaltsort eher zweitrangig, ich erhalte dadurch genügend Energie. Während der vergangenen eineinhalb „chorlosen“ Jahren nutzte ich den heimischen Garten und die Terrasse, mein Wohnzimmer im Freien, zur Erholung, zum Studium und zur Reflexion.

Gibt es eine nette Urlaubserinnerung, an die Sie noch immer gerne zurückdenken?

Bachmair: Einmal pro Woche gibt es eine Party unserer italienischen Gastgeberin für Gäste und Freude mit toskanischen Köstlichkeiten, hervorragenden Weinen, Livemusik und der Möglichkeit – so gut es eben geht – mit den Ortsansässigen ins Gespräch zu kommen. Das ist eine liebenswerte Tradition, zu der wir auch eingeladen werden, wenn wir nicht auf diesem Weingut wohnen. Auch unsere Freunde, die den Urlaub gemeinsam mit uns verbringen, fühlen sich in dieser lockeren, fast familiären Atmosphäre sehr wohl und auch die längst erwachsenen Kinder lassen sich ab und zu gerne wieder dorthin einladen.

KLAUS FELGITSCH

Caritas-Sozialberater

Klaus Felgitsch im eigenen Garten. Felgitsch

Sobald das Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist – wohin geht es für Sie im ersten Urlaub und warum genau dort hin?

Klaus Felgitsch: Ich fahre mit meiner Familie zum Wolfgangsee. Aufgrund der unsicheren Situation bezüglich der Corona-Bestimmungen haben wir sehr rasch beschlossen, dieses Jahr in Österreich zu bleiben. Da uns der Wolfgangsee von etlichen Freunden, die selbst immer wieder dort Urlaub machen, empfohlen wurde, haben wir uns dann dafür entschieden.

Sind Sie eher der Österreich-Fan oder bevorzugen Sie Auszeit im Ausland?

Felgitsch: Obwohl es in Österreich auch sehr schön ist und es viele Ecken gibt, die ich nicht gesehen habe, bin ich doch lieber im Ausland. Für mich gehört zu einem guten Urlaub auch dazu, seine eigene Komfortzone zu verlassen und mal etwas ganz Neues zu sehen. So verbinde ich in einem Urlaub am liebsten Entspannung mit dem Kennenlernen einer neuen Kultur.

Klaus Felgitsch im Naturpark Gabo im Südosten Spaniens. Felgitsch

Verreisen Sie lieber per Auto, Flugzeug, Bahn oder Schiff?

Felgitsch: Am liebsten verreise ich mit der Bahn. Zwar ist es langsamer als das Flugzeug, aber entspannender als das Auto. Ich mag es, während der Zugfahrt einfach aus dem Fenster zu sehen und die Landschaft zu beobachten.

Wo ist Ihr persönlicher Kraftort?

Felgitsch: Am meisten Kraft und Erholung bekomm ich bei mir zu Hause im Garten. Dort kann ich mich sowohl bei der Gartenarbeit sowie beim Nichtstun am besten Entspannen.

Gibt es eine nette Urlaubserinnerung, an die Sie noch immer gerne zurückdenken?

Felgitsch: Kurz bevor Corona in Europa ausgebrochen ist, habe ich mit einem Sohn ein verlängertes Wochenende in Liverpool verbracht. Dort haben wir uns einerseits die Stadt selbst angeschaut, aber der Hauptgrund unserer Reise war ein anderer. Wir haben uns dort das Fußballderby Liverpool FC gegen Everton FC angesehen. Die Atmosphäre in einem englischen Stadion und besonders im Stadion an der Anfield Road ist einfach einzigartig. Das war definitiv ein Urlaub, den wir nie vergessen werden!

ERNST GASSNER

Vorsitzender der ARGE Weltläden u. Vorstandmitglied von FAIRTRADE Österreich

Ernst Gassner am Dach des kleinen Hotels mit Taverne von Maria und Manolis in Südwestkreta. Gassner

Sobald das Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist – wohin geht es für Sie im ersten Urlaub und warum genau dort hin?

Ernst Gassner: Unsere erste Reise wird meine Frau und mich im September wieder in den Süden von Kreta führen. Letztes Jahr blieben wir in Österreich und sind von Juni bis September immer mal für ein paar Tage in der Wachau und in Wien unterwegs gewesen. Auch sehr schön, aber seit 2007 haben wir zwei großartige Orte an der Südwestküste von Kreta als Fixpunkte. Mittlerweile sind da auch Freundschaften entstanden! Und die müssen wir jetzt unbedingt wieder auffrischen.

Sind Sie eher der Österreich-Fan oder bevorzugen Sie Auszeit im Ausland?

Gassner: Drei Wochen am und im Meer und wenn der Wind bläst, dann Wandern oder auf der Terrasse lesen und Musik hören, so sieht die pure Erholung aus! Sehr gerne sind wir aber auch jedes Jahr in der Wachau und in Wien unterwegs! Überwintern tun wir dann zu Hause.

Verreisen Sie lieber per Auto, Flugzeug, Bahn oder Schiff?

Gassner: Da wir kein Auto haben, machen wir unsere Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad, der Bahn, dem Bus und selten auch mal mit einem Taxi. Nach Kreta müssen wir fliegen, aber auch dort benutzen wir Bus und Taxi. Hin und wieder besteigen wir auch ein Schiff – vor allem im Süden von Kreta und der Wachau!

Wo ist Ihr persönlicher Kraftort?

Gassner: Definitiv im Süden von Kreta! Das Meer, die köstlichen Lebensmittel – viele in Bio-Qualität, wandern im Wind und die schönen Abende mit Freunden bereichern!

Gibt es eine nette Urlaubserinnerung, an die Sie noch immer gerne zurückdenken?

Gassner: Vor einigen Jahren fanden wir zufällig einen weiteren Kraftort: In Amstetten am Wochenmarkt wurde uns eine kleine feine Taverne in einem Bergdorf auf Kreta empfohlen. Meine Frau oder ich kauften da immer kretische Lebensmittel – auch das großartige Olivenöl! Ich schickte per Mail eine Anfrage, um am Meer in der Nähe des Bergdorfes ein Zimmer zu reservieren. Es klappte und so trafen wir auf Maria & Manolis. Mittlerweile sind wir dort Stammgäste. Im ersten Stock befinden sich die Zimmer und darunter gibt’s eine schöne Taverne. Maria und ihr Team zaubern immer wieder grandiose Gerichte! Und sie verwendet das gleiche Olivenöl wie wir. Mittlerweile haben wir auch Kostas, den Olivenbauern, kennengelernt und die Taverne im Bergdorf besuchen wir auch hin und wieder – es ist doch eine gute Stunde zu Fuß!

ALEXANDRA KARNER

Bibliothekarin und Koordinatorin der Bücherei Amstetten

Alexandra Karner beim Ayers Rock in Australien. Karner

Sobald das Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist – wohin geht es für Sie im ersten Urlaub und warum genau dort hin?

Alexandra Karner: Für mich und meinen Mann geht es als erstes nach Brüssel zu unserer Tochter, die wir schon seit August 2020 nicht mehr sehen konnten und die wir schon sehr vermissen. In Brüssel genießen wir immer die tolle Kulinarik und das multikulturelle Flair. Dabei haben wir auch Abstecher an die Belgische Küste und in die Ardennen zum Wandern geplant. Am Nachhauseweg werden wir einen Stopp am Nürburgring einlegen, um das Geburtstagsgeschenk für meinen Mann zum 50iger einzulösen, und ein paar Runden mit einem gemieteten Sportwagen drehen.

Sind Sie eher der Österreich-Fan oder bevorzugen Sie Auszeit im Ausland?

Karner: Nachdem wir in Österreich sowohl im Winter als auch im Sommer schon sehr viel gesehen haben, zieht es uns seit einigen Jahren vermehrt ins Ausland. Seit vielen Jahren unternehmen wir einmal im Jahr mit einem befreundeten Ehepaar einen Trip in eine Hauptstadt Europas. Bei unseren restlichen Urlauben versuchen wir, Land und Leute kennenzulernen, die Begegnungen mit den Menschen sind immer etwas Besonderes. Baden steht bei unseren Urlauben nicht an erster Stelle.

Verreisen Sie lieber per Auto, Flugzeug, Bahn oder Schiff?

Karner: Ich schätze das Reisen mit dem Flugzeug genauso wie mit dem Auto, bin aber auch gerne als Beifahrerin auf dem Motorrad mit meinem Mann unterwegs. Da schätze ich die Flexibilität einfach dort Halt zu machen, wo es uns gerade gefällt. Schön ist beim Motorradfahren, dass man sich auf kleineren Straßen abseits der Touristenrouten bewegt.

Wo ist Ihr persönlicher Kraftort?

Karner: Mein Arbeitsplatz, die Stadtbücherei Amstetten, ist für mich Kraftort Nummer eins, Bücher sind Entspannung pur. Zwischendurch tanke ich Kraft im Garten, beim Laufen und in unserer Outdoor-Sauna.

Gibt es eine nette Urlaubserinnerung, an die Sie noch immer gerne zurückdenken?

Karner: Ich denke gerne an unsere 42-tägige Reise mit Stopps in Dubai, Neuseeland, Australien, Bali und Singapur im Frühjahr 2018 zurück. In Dubai war der 6-stündige Wüstentrip mit Quad fahren und Sand surfen ein Highlight. In Neuseeland wohnten wir in vielen B&Bs. Bei einer sehr gesprächigen Gastgeberin, die über 20 Jahre in Japan verbracht hatte, bekamen wir ein feudales Frühstück auf 5 Sterne Niveau plus einen Rundgang auf ihrem riesigen Anwesen. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Australien beim Ayers Rock bleibt immer unvergessen. Krönender Abschluss der Reise war ein Abendessen in einem Restaurant am Roof Top des Marina Bay Sands Hotels in Singapur.

ERNA KRANZL

Leiterin Carla-Laden Amstetten

Erna Kranzl im letzten Sommerlaub in Bad Ischl. Kranzl

Sobald das Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist – wohin geht es für Sie im ersten Urlaub und warum genau dort hin?

Erna Kranzl: Der erste Urlaub führt im August nach Bregenz zum Bodensee. Geplant ist ein Besuch der Bregenzer Festspiele und Ausflüge zu den bekannten Zielen am Bodensee, wie die Insel Mainau. Bei der Urlaubsplanung im Frühjahr war uns das Risiko noch zu hoch, etwas außerhalb Österreichs zu buchen und wir waren noch nie in Vorarlberg.

Sind Sie eher der Österreich-Fan oder bevorzugen Sie Auszeit im Ausland?

Kranzl: Generell bin ich sehr offen, was Reisen angeht, gerne entdecke ich Kultur und Kulinarik verschiedener Länder. Bevorzugt reise ich für ausgedehnte Badeurlaube ans Meer, aber auch die Thermen- und Winterurlaube in Österreich möchte ich nicht missen.

Verreisen Sie lieber per Auto, Flugzeug, Bahn oder Schiff?

Kranzl: Reisen mit der Bahn finde ich sehr angenehm, auch über weitere Strecken, man kommt immer ausgeruht ans Ziel. Aber für ferne Destinationen steige ich auch gerne ins Flugzeug.

Wo ist Ihr persönlicher Kraftort?

Kranzl: Mein persönlicher Kraftort ist mein eigener Garten, meine Oase, in der ich Entspannung finde.

Gibt es eine nette Urlaubserinnerung, an die Sie noch immer gerne zurückdenken?

Kranzl: Es gibt viele Urlaubserinnerungen, an die ich mich gerne zurückerinnere und mir auch immer wieder die Urlaubsfotos ansehe. Spontan fallen mir das Whale-Watching auf den Azoren, eine Rundreise in Island bei sonnigem Wetter und der Ausblick vom Empire State Building von meiner ersten USA-Reise ein. >

JOSEF MADERTHANER,

Leiter der Theatergruppe St. Stephan Amstetten

Josef Maderthaner im Kaunertal in Tirol. Maderthaner

Sobald das Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist – wohin geht es für Sie im ersten Urlaub und warum genau dort hin?

Josef Maderthaner: Dieses Jahr plane ich meinen Urlaub in der Heimat, voraussichtlich in Tirol, da ich unseren Sicherheitsmaßnahmen vertraue und es als meine Verpflichtung erachte, unserer Gastronomie zu helfen.

Sind Sie eher der Österreich-Fan oder bevorzugen Sie Auszeit im Ausland?

Maderthaner: Eines schließt das andere nicht aus. Als Österreich-Fan finde ich auch andere Länder und Kulturen faszinierend. Ich bin besonders froh, den Jemen und Myanmar bereist zu haben, da diese Länder mit ihrer großartigen Landschaft und Kultur und ihren liebenswürdigen Menschen sich derzeit in einem Bürgerkrieg befinden und von einer Militärdiktatur zerfleischt werden und daher sicherlich für längere Zeit als Reiseland ausfallen.

Verreisen Sie lieber per Auto, Flugzeug, Bahn oder Schiff?

Maderthaner: Urlaub außerhalb Europas ist nicht möglich ohne Flugzeug. Da meine Frau Autobusfahrten nicht verträgt, reisen wir im Urlaubsland nur mit Leihauto oder Auto mit Chauffeur. Es hat dies auch große Vorteile – ich muss mich mit dem Reiseland eingehend beschäftigen zur Erstellung der Routen und wegen der Sehenswürdigkeiten. In Kombination mit einem zweiten Hobby – ich bin begeisterter Fotograf und Filmer – hat dies einen großen Vorteil, da ich halten kann, wo und solange ich möchte.

Wo ist Ihr persönlicher Kraftort?

Maderthaner: Ich habe in meiner Heimat etliche dieser Kraftorte kennengelernt und möchte zwei davon hervorheben, die mich nun schon über 50 Jahre lang begleiten – es sind dies die Höhenstraße vom Hochkogel zum Sonntagsberg und die Dolomiten.

Gibt es eine nette Urlaubserinnerung, an die Sie noch immer gerne zurückdenken?

Maderthaner: Es war in Namibia. Ich war mit meiner Frau im Leihauto unterwegs, und wir verbrachten einige Tage in der Wüste. An einem späten Nachmittag führte uns ein einheimischer Scout und zeigte uns wie das Leben und Spuren davon in dieser, wie es scheint unwirtlichen Landschaft, herrscht.

Küchencenter

Das Schönste jedoch sind die Formen, das Licht und die Schatten der Dünen in dieser unendlich scheinenden Sandwüste. Am späten Nachmittag saßen wir vor einer riesigen Düne von ca. 300 Metern Höhe und wurden nicht müde, das Farbenspiel bis zum Einbruch der Nacht zu beobachten.

Vom hellsten bis zum dunkelsten Braun, von Gelb bis Rot und Violett, bis die Sonnenscheibe hinter der Dünenlandschaft verschwand und den blauen Himmel in ein tiefes Orange verwandelte, ehe bei Einbruch der Nacht, wie in einer Ermattung, die Wüstenlandschaft in einer Kombination von Grau-Braun vor uns lag. Unser Scout hatte inzwischen kleine Hölzer gesammelt und in einer Kanne Tee aufbereitet.