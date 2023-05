Wonnemonat Mai

Manuela Brandstetter, Diätologin und Gesundheitswissenschaftlerin

Foto: Doris Schleifer-Höderl

Wie fühlt sich der Monat Mai für Sie an?

Manuela Brandstetter: Ich liebe die Sonne und die wärmeren Tage. Besonders nach dem verregneten, kalten April freue ich mich auf die Sonnenstrahlen. Es ist erstaunlich, welche Farben die Natur zeichnet. Im Frühling fallen mir besonders die vielen verschiedenen Grün-Töne auf. Das fasziniert mich jedes Jahr wieder aufs Neue. Ich freue mich über jede neue Blüte, die im Garten den Kopf aus der Erde streckt.

Die Tage sind endlich wieder länger. Wie nutzen Sie die Zeit?

Brandstetter: Gerne gehe ich in der Früh gleich walken. Die frische Morgenluft ist sehr angenehm. Da kann man die Natur bewundern und die Gedanken schweifen lassen. Auch auf das „Garteln“ freue ich mich im Frühling. Ein bisschen Salat, Kräuter und Gemüse im Hochbeet pflanzen, die ersten Beeren ernten. Aber natürlich gehören auch nicht so beliebte Tätigkeiten dazu, wie der Frühlingsputz … Vielleicht lassen sich unsere Kinder zu einigen Rad-Touren an der Donau motivieren.

Was löst Frühlingsgefühle in Ihnen aus?

Brandstetter: Das Frühlingsgezwitscher der Vögel ist ein ganz Besonderes. Der fantastische Duft von Flieder und anderen Sträuchern gemeinsam mit der Wärme der Sonnenstrahlen auf der Haut.

Was ist für Sie persönlich ganz typisch für den Wonnemonat?

Brandstetter: Im Mai freue ich mich besonders auf das frische Obst und Gemüse. Erdbeeren lieben meine Familie und ich besonders. Das heißt, hier will die ganze Familie mit frischen – wenn möglich Bio-Ware – Erdbeeren versorgt werden. Außerdem werden die ersten Gläser Marmelade eingekocht und für den Winter Vorräte eingefroren. Aber auch der Spargel hat es mir angetan. Da freue ich mich wieder auf die bewährte Suppe, aber auch darauf neue Kreationen damit auszuprobieren. Wenn dann auch schon im Garten ein Salat zu ernten ist, freut mich das besonders.

Ich mag es auch sehr gerne im Frühling und den ganzen Sommer über im Freien zu essen. Es gibt keine schöneren und entspannteren Mahlzeiten als im Garten. Ich finde, da schmeckt alles noch intensiver.

Von welchen Frühlingsmomenten sollte es am besten das ganze Jahr über mehr in Ihrem Alltag geben?

Brandstetter: Oftmals vergisst man, dass die Sonne immer scheint, auch wenn ein paar Wolken sie verdecken. Das sollte das ganze Jahr über bewusster sein und man sich von den trüben, kalten Tagen nicht durch schlechte Stimmung anstecken lassen. Nachdem es ja kein „schlechtes Wetter“ gibt, sondern nur „schlechte Kleidung“ sollte ich das ganze Jahr mich zu mehr Bewegung motivieren.

Judith Brandstötter, Pädagogin und freischaffende Malerin

Der Monat Mai ruft durch Licht und Wärme bei Judith Brandstötter Freude und innere Ruhe hervor. Foto: R. Brandstötter

Wie fühlt sich der Monat Mai für Sie an?

Judith Brandstötter: Das Licht, die Wärme, die Farben, die Geräusche der Tierwelt geben mir ein Hochgefühl der Freude und zugleich innere Ruhe und Gelassenheit.

Die Tage sind endlich wieder länger. Wie nutzen Sie die Zeit?

Brandstötter: Mit ausgedehnten Spaziergängen in unserer herrlichen Landschaft des Mostviertels. Natürlich mit Fotoapparat ausgerüstet, um spannende Makromotive für neue Arbeiten der Malerei einzufangen. Die Natur bietet sich hier als bester Lehrmeister an.

Was löst Frühlingsgefühle in Ihnen aus?

Brandstötter: Frühling ist für mich dann, wenn die Augen wieder bunt denken. Das löst positive Emotionen in mir aus. Ein Gefühl der Freiheit und Unbeschwertheit, die ich gerne mit meiner Familie und Freunden teile.

Was ist für Sie persönlich ganz typisch für den Wonnemonat?

Brandstötter: Blühend überall!! Alle Sinne erwachen. Man hört berührende Vogelkonzerte, man riecht die Erde, man sieht das Aufleben der Natur in all ihren Nuancen der Schönheit und Farbenpracht, man befühlt und schmeckt frische Kräuter auf der Wiese und im Garten! Ein großartiges Geschenk an uns Menschen.

Von welchen Frühlingsmomenten sollte es am besten das ganze Jahr über mehr in Ihrem Alltag geben?

Brandstötter: Ein friedvolles, wertschätzendes Miteinander. Blick für das Schöne und Gute. Mehr Zufriedenheit und Dankbarkeit für das Glück, dass wir in so einem wunderbaren und freien Land leben dürfen.

Thomas Buchner, Historiker, Autor und Amstettens Stadtarchivar

Thomas Buchner freut sich schon darauf, wenn man den Abend auf dem Balkon beschließen kann. Foto: privat

Wie fühlt sich der Monat Mai für Sie an?

Thomas Buchner: Der Mai ist für mich der erste richtig schöne Monat im Jahr. Herbst und Winter mag ich gar nicht, meine Lieblingsmonate sind Mai und Juni. Der Mai fühlt sich für mich also richtig nach Aufbruch an!

Die Tage sind endlich wieder länger. Wie nutzen Sie die Zeit?

Buchner: Je länger es hell ist, desto lieber! Abendspaziergänge machen jetzt wieder mehr Spaß. Manchmal ist es auch schon so warm, dass man den Abend auf dem Balkon beschließen kann. Und wenn dann auch noch ein Himmel mit schönen Wolkenformationen dazu kommt, umso besser.

Was löst Frühlingsgefühle in Ihnen aus?

Buchner: Sonne, Wärme, Vogelgezwitscher und dass auch die Menschen wieder luftiger wirken.

Was ist für Sie persönlich ganz typisch für den Wonnemonat?

Buchner: Ich versuche ganz bewusst, Sonne zu tanken. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als wochenlang ohne Sonne zu leben, wie das oft im Herbst und im Winter in unseren Breiten der Fall ist. Und irgendwann werde ich es auch wieder schaffen, im Mai am Meer zu sein. Besser geht’s nicht!

Von welchen Frühlingsmomenten sollte es am besten das ganze Jahr über mehr in Ihrem Alltag geben?

Buchner: Von allen!

Andreas Walter, Chefkoch im Restaurant Hotel Exel

Chefkoch Andreas Walter nutzt den Mai, um seinen Kräutergarten wieder zu pflegen, um eine reiche Ernte für sich und die Gäste zu bekommen. Foto: Doris Schleifer-Höderl

Wie fühlt sich der Monat Mai für Sie an?

Andreas Walter: In vielen Dingen, beruflich oder privat, startet das neue Jahr jetzt erst richtig. Altes hat man abgearbeitet, Neues ist geplant und kann in Angriff genommen werden. Für mich fühlt sich dieser Monat einfach befreiend an.

Die Tage sind endlich wieder länger. Wie nutzen Sie die Zeit?

Walter: Als Gartenbesitzer ist man um diese Jahreszeit gefordert sein Stück Land auf die kommende Saison vorzubereiten. Auch mein Kräutergarten darf nicht vergessen werden, da ich meine Kräuter nicht nur privat verwende, sondern auch für meine Gäste im Restaurant. Und als leidenschaftlicher Radfahrer sind die warmen Maitage perfekt, um in meiner schönen Heimat, dem südlichen Waldviertel, etwas für die Fitness zu tun.

Was löst Frühlingsgefühle in Ihnen aus?

Walter: Wenn die Natur erwacht, erwacht auch der Mensch. Ich bin leidenschaftlicher Frühaufsteher, genieße das Licht am frühen Morgen und die Zeit. Mein Zuhause befindet sich direkt neben der Donau. Der Fluss am Morgen im Frühling bietet immer eine ganz besondere Stimmung.

Was ist für Sie persönlich ganz typisch für den Wonnemonat?

Walter: Spargelzeit! Was sonst könnte für einen Koch typischer im Mai sein, als mit dem Kaisergemüse zu arbeiten. Für mich persönlich ist der Spargel mein absoluter Topfavorit unter den Gemüsen. Die Saison ist kurz und gerade deshalb verbinde ich den Wonnemonat Mai ganz besonders mit dieser Köstlichkeit.

Von welchen Frühlingsmomenten sollte es am besten das ganze Jahr über mehr in Ihrem Alltag geben?

Walter: Das ganze Jahr ist man eigentlich in einer Art Hamsterrad gefangen. Das Erwachen, der Neubeginn, das Wachsen und das frische Grün, das die Natur zeigt und eben diese Frühlingsgefühle in uns hervorruft, davon sollte es für mich auch übers Jahr mehr geben.