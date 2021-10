Im Ruhestand noch schnell die Welt retten?

Vollbild

Hochwüchsige Maisfelder beherrschen derzeit das Landschaftsbild im Mostviertel. Fotograf Fritz Weinhauser hat eines bei Neuhofen/Ybbs in ein besonderes Stimmungsbild gepackt. Besonders sind auch die Umwelt-Leistungen, mit denen das wertvolle Futter für Schweine, Geflügel und Rinder aufwarten kann. So setzt ein Hektar Mais in der Wachstumsphase 36 Tonnen Sauerstoff frei und liefert damit den Jahressauerstoffbedarf für 50 bis 60 Menschen. Die gleiche Fläche recycelt den CO2-Ausstoß einer Autofahrt von 60.000 Kilometern oder den CO2-Ausstoß von vier PKW-Durchschnittsfahrern pro Jahr. Und Mais bindet pro Hektar 48 Tonnen klimaschädliches CO2. PAUL DIETL wohnt in der Gemeinde Ardagger und ist Vater von zwei Töchtern. Beruflich ist er als leitender Ingenieur und Industry Manager für Fluid-Maschinen bei einem globalen Konzern mit Entwicklungs- und Forschungsstandort in Steyr beschäftigt. Seit mehreren Jahrzehnten befasst er sich sowohl privat als auch teilweise beruflich mit Umweltthemen.

