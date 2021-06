Die Idee, einen Hofladen in Euratsfeld zu errichten, wurde schon vor zwei Jahren vom Dorferneuerungsverein geboren. Nachdem die Bereitschaft auch seitens der regionalen Direktvermarkter groß war, wurde im Vorjahr der Verein „Euratsfelder Hofladen – d’Speis, selbstgemacht und regional“ aus der Taufe gehoben.

Usercontent, privat

Das war der Startschuss für die Vereinsobfrau, Andrea Stadlbauer und ihren Stellvertreter Ernst Zehetgruber, den Euratsfelder Hofladen aufzubauen. Unzählige Sitzungen, Besprechungen und Entscheidungen später wurden Ende Mai die Türen der „d‘Speis“ am Euratsfelder Marktplatz geöffnet – für immer, denn hier kann man 24 Stunden und sieben Tage die Woche einkaufen!

Die Vereinsobfrau Andrea Stadlbauer zeigte sich mit dem Start mehr als zufrieden. „Mittlerweile haben wir 48 Lieferanten, die rund 600 verschiedene Artikel anbieten. Und es gibt immer mehr Anfragen. Das Angebot wird also noch erweitert werden, das Feedback ist schon sehr gut“, betont die Ortsbäuerin. Im modern eingerichteten Geschäft reicht die regionale Produktpalette von Milch und Milcherzeugnissen, Brot, Fleisch, über Öle, Honig, Säfte und Schnäpse bis hin zu Teigwaren und Bier.

„Frisches Brot gibt es immer am Freitag und Samstag, abwechselnd von zwei Lieferanten. Mehlspeisen gibt es eigentlich die ganze Woche, wobei wir am Wochenende natürlich für mehr Auswahl sorgen“, erklärt Ernst Zehetgruber. Ergänzt wird das Sortiment durch allerlei Handgemachtes, wie Kinderbekleidung, Glückwunschkarten oder selbstgemachte Seifen. Der Selbstbedienungsladen ist technisch am neuesten Stand. Das moderne digitale Kassensystem ermöglicht Bar- und Kartenzahlung, ebenso ist eine Überwachungsanlage sowie eine Altersprüfung für alkoholische Getränke vorhanden.

„Die vielen bäuerlichen Produzenten in Euratsfeld können nun gemeinsam an einem Standort unsere regionalen Köstlichkeiten präsentieren“, freut sich Stadlbauer.

Bauchronik d'Speis in Euratsfeld

Usercontent, EAS

EAS Elektroanlagen-Sicherheitstechnik GmbH – Euratsfeld

Tätigkeiten: Elektroinstallationen, Beleuchtung, Datenverkabelung und Brandmeldeanlage

Tischlerei Schneider GmbH – Euratsfeld

Tätigkeiten: Planungsberatung, Realisierung, Projektleitung und die komplette Inneneinrichtung beziehungsweise Ausstattung

Usercontent, Kogler

KOGLER GesmbH – Waidhofen an der Ybbs

Tätigkeiten: Verfliesung des Bodens