„In der Region ist die Nachfrage nach Einfamilienhäusern weiterhin sehr gut, das Angebot ist leicht rückläufig“, erklärt Stefan Alteneder, Geschäftsführer von RE/MAX Immo-Team in Amstetten und Waidhofen/Ybbs und Experte für das westliche Mostviertel. „Derzeit finden sich kaum Einfamilienhäuser unter 200.000 Euro.“ Der Preisanstieg bewegte sich im Jahresvergleich im Bezirk Amstetten bei +17,0 %. Im Schnitt lag der Preis für ein Einfamilienhaus im ersten Halbjahr 2020 bei rund 240.000 Euro. Auffallend ist, dass sich höherpreisige Einfamilienhäuser ab 300.000 Euro aufwärts sehr gut verkaufen lassen.

Bei Eigentumswohnungen besteht eine gute Nachfrage, stellt Alteneder fest: „Bei neuen Eigentumswohnungen ist mit Preisen von 2.900 bis 3.200 Euro pro m² zu rechnen. Zu erwarten ist, dass die Preiskurve in den nächsten Jahren deutlich abflachen wird.“ Vermehrt wird derzeit im Bezirk Amstetten in Bauträgerprojekte investiert. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen ist so gut wie kein Preisanstieg gegenüber 2019 festzustellen. „Fakt ist, dass in Amstetten und Umgebung aktuell ein Überangebot an verfügbaren Mietwohnungen besteht.“ Bei Neubau-Mietwohnungen liegt der Mietpreis zwischen 7 und 8 Euro pro m². Bei Baugrundstücken steigen die Preise weiterhin. „Ein Trend ist, dass mittlerweile viele Suchende bebaute Grundstücke kaufen und dann einen Neubau errichten“, erläutert Alteneder.

