In ihren Adern fließt rosa Blut

Heidemarie Lettner verkörpert ihr Unternehmen wie kaum eine andere. In jungen Jahren begann sie ihre Karriere beim österreichischen Traditionsunternehmen „Manner“ im oberösterreichischen Perg. Dort übernahm sie den Aufbau eines Werksshops. Nach der Verlegung der Produktion der Neapolitaner Schnitten nach Wien übersiedelte der „Manner Shop“ nach Mauthausen in den Donaupark. Lettner, für die „Stillstand“ ein Fremdwort ist, überlegt ständig neue Ideen, die den Verkauf der beliebten Süßigkeiten ankurbeln und attraktivieren könnten und setzt diese dann in enger Abstimmung mit ihren Vorgesetzten um. Dazu zählen etwa diverse Geschenksets, die sich bei den Kunden größter Beliebtheit erfreuen.

Der neueste Coup der umtriebigen Oberösterreicherin ist ein Pop-Up-Store im CCA in Amstetten. Nun gibt es in den Monaten November und Dezember die rosa Köstlichkeiten auch im Mostviertel. Im Amstettner Pop-Up-Store werden neben den Klassikern von „Manner“ natürlich auch die zum Konzern gehörenden Produkte von „Casali“, „Victor Schmidt“, „Ildefonso“ und „Napoli“ angeboten. Dazu diverse Geschenksets und Bruchware. Natürlich bietet das seit 1890 bestehende Traditionsunternehmen auch vegane und laktosefreie Süßigkeiten an.

