Bioenergie für 65 Objekte.

In zweiter Generation führt Paul Latschenberger in Seitenstetten einen Fernwärmebetrieb. Herzstück ist der Ofen. In dem zwei Megawatt-Biomasse-Kessel wird Hackgut aus der Region – wie Rinde, Fräsgut oder Waldhackgut – verbrannt und damit Wasser erhitzt. Das ca. 75 Grad heiße Wasser wird über Fernwärmeleitungen zu mittlerweile 65 Häusern und Wohnungen gepumpt, wo die Wärme bei einer „Übergabestation“ in den Haushalten an das kundenseitige Heizsystem abgegeben und das abgekühlte Wasser wieder zum Heizwerk gepumpt. „Dieser Wasserkreislauf ist ein geschlossener“, erklärt Paul Latschenberger.

zVg

1986 wurde die Anlage als Pionierprojekt für die Versorgung des Stiftes Seitenstetten errichtet und seitdem laufend erweitert. „Das Schöne ist die nachhaltige Energieversorgung. Die Sägewerke in der Umgebung können ihren Holzabfall sinnvoll weiterverwenden und nicht wie früher irgendwo vergraben“, ist Paul Latschenberger von der Selbstversorgung mit heimischer Energie überzeugt.

Aber nicht nur der Klimaschutz wird forciert, auch die Kunden haben mit dieser Art der Energiegewinnung ein „rundum Sorglospaket“: Sie benötigen keinen Rauchfang, keinen Heizraum und keinen Brennstofflagerraum.