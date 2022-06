Individuelle Badplanung mit Kaltenbach GmbH

Erfahrene Planer an Ihrer Seite.

Sie sind mit ihrem Bad nicht mehr zufrieden? Sie wissen, was sie gerne ändern möchten, aber Ihnen fehlt noch ein kompetenter Partner für die Umsetzung? Firma Kaltenbach ist der richtige Begleiter für Ihre Projekte und bietet als erfahrener Sanierungs- & Installationsprofi sorglose Rundum-Betreuung für Ihre komplette Badaus-stattung inkl. Gas-Wasser-Heizung.

Foto: zVg

Durch die individuell auf Sie abgestimmte Planung entsteht eine Oase, ein Wohlfühlraum, Ihr neues Badezimmer. Firma Kaltenbach GmbH verfügt über langjährige Erfahrung und hat bereits zahlreiche Projekte wie das Ihre für zufriedene Kund:innen umgesetzt.

Pflegeleicht. Unkompliziert. Maßgeschneidert.

Wer hat schon Lust auf stundenlanges Badezimmer Putzen? Genau – niemand. Dafür hat das Rosenauer Unternehmen eine einfache Lösung: Wandpaneele. Diese großflächigen Aluminium-Verbundplatten werden zum einen auf den bestehenden Belag montiert, was Ihnen beim Umbau bereits lästigen Staub und Schmutz erspart.

Zum anderen trocknen sie sehr schnell ab und haben keine Fugen, die nach einiger Zeit ein Hygienerisiko darstellen. Auch kleine Bäder lassen sich mit entsprechender Planung, Fingerspitzengefühl und dem nötigen Know-how in einen Spa-Bereich verwandeln.

An später denken – Barrierefreiheit erleichtert vieles.

Die in die Jahre gekommene, platzraubende Badewanne oder die stufenhohe Duschtasse soll endlich weichen! Warten Sie nicht länger und gehen Sie es an! Die Kaltenbach GmbH wandelt ihr Badezimmer in ein barrierefreies Paradies um, in dem Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen. Egal ob es eine raumsparende Dusche werden soll oder eine maßangefertigte Duschtasse, die noch dazu ein fugen- und silikonfreies Bad ermöglicht.

Sie können direkt mit den pflegeleichten Wandpaneelen verklebt werden und so entsteht ein leicht zu reinigender Duschbereich. Vereinbaren Sie gleich Ihren Termin für eine individuell auf Ihre Wünsche angepasste Badplanung mit Firma Kaltenbach aus Rosenau.

www.badprofi-kaltenbach.at