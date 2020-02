Gemeinsam musizieren. Einmal vor Publikum auf der Bühne stehen. All das hat sich ein halbes Dutzend engagierter Musiker aus dem Mostviertel zum Ziel gesetzt und die Initiative JAMstetten ins Leben gerufen. Zweieinhalb Jahre steht das Projekt nun auf professionellen Beinen. Einmal im Monat wird gemeinsamen im Amstettner Club „Yellow Nights“ gejamt.

„Die Idee kam mir während meines Musikstudioums im Zug von Wien nach Amstetten“, erzählt Vereinsobmann Bernhard Affengruber (31) aus Amstetten. „Wäre doch cool, wenn es eine regionale Plattform geben würde, wo sich Musiker treffen und austauschen können und ihre Leidenschaft bei gemeinsamen Live-Sessions ausleben können.“

Pack dein Instrument und ein paar Freunde ein und komm‘ vorbei im Yellow-Nights-Club Amstetten!Bernhard Affengruber, JAMstetten

Vorreiter für diese Idee gab es in der Umgebung von Amstetten schon mehrere: Der „Blue Monday“ in Wieselburg oder die „Jazz-Sessions“ vom Kulturverein Röda in Steyr.

Anders als beim oberösterreichischen Vorbild sollte die Bandbreite in Amstetten nach Affengrubers Vorstellungen aber breiter sein und idealerweise alle Musikrichtungen umfassen.

Im lokalen Musikernetzwerk fand Affengruber, der unter anderem bei Harald Putz sein Studium am E-Bass und am Kontrabass mit Auszeichnung absolviert hatte, bald Mitstreiter für die Idee. So den heutigen Obmannstellvertreter Stefan Niklas, einen Kollegen aus der Regionalmusikschule Amstetten (hat ein Jazz-Schlagzeug-Studium an der Anton-Bruckner-Privatuniversität Linz und am JAM Musiclab Konservatorium Wien absolviert), Richard Kerschner, Reiseunternehmer aus Mank und Musiker aus Leidenschaft. Niklas und der Pianist Kerschner bilden zusammen mit Affengruber auch das Rückgrat der meisten Live-Sessions – unterstützt von den beiden Musikerinnen Nova Leimhofer und Mona Torinek.

Opener-Band für jeden Abend

Jeder JAMstetten-Abend läuft nach einem bestimmten Muster - aber ganz entspannt mit viel Freiraum für Improvisationen ab. Stefan Niklas: „Es gibt immer eine Opener-Band, welche den Abend mit einem eigenen Set (30-60 Minuten) eröffnet und somit ein fix einstudiertes Programm bietet. Anschließend an die kleine Präsentation kann jeder der Lust und ein Instrument dabei hat auf die Bühne gehen und mit anderen Leuten spielen. Dabei kann man ein bekanntes Lied nehmen und selbst interpretieren oder sich einfach spontan für einen Groove und eine Harmoniefolge entscheiden und drauf los spielen.“

„Eine PA-Anlage ist vorhanden. Also packt euer Instrument und ein paar Freunde ein und kommt vorbei im Yellow Nights“, appelliert Affengruber, denn die Musiker freuen sich über jeden klatschenden Zuhörer.

Für Letztere ist der Eintritt zu den Sessions übrigens gratis. Freiwillige Spenden sind jedoch nicht verboten.

UNterstützung auf breiter Ebene

Den Musikern entstehen keine Kosten. Den tatsächlichen Aufwand teilen sich einige Unterstützer, „ohne die JAMstetten so nicht funktionieren könnte“, wie Richard Kerschner betont. „Aufgrund von Förderungen und Sponsorgelder ist es möglich ist, dass wir den Opener-Bands sogar eine angemessene Aufwandsentschädigung zahlen können. Der Verein möchte somit seine Wertschätzung gegenüber den Musikern zum Ausdruck bringen!“

Zu den Unterstützern zählt in erster Linie die Stadtgemeinde Amstetten. Kulturstadträtin Elisabeth Asanger: „Solche Projekte zu fördern, ist uns ganz wichtig. Der Publikumserfolg allein soll für Künstler nicht der Gradmesser für eine Auftrittsmöglichkeit sein!“

Für den Verein greift auch die Sparkasse der Stadt Amstetten in die Tasche, die ihren Partnerschaftsvertrag erst kürzlich verlängert hat.

Nicht zuletzt ist der Gastgeber der Jam-Sessions ein wichtiger Förderer. Yellow- und Yellow-Nights-Chef Robert Gelbmann: „Ich finde die Idee super. Es geht um die Musik und nicht ums Geld. Hier dabei zu sein, ist für mich eine Ehrensache.“

Wie weit JAMstetten bereits ausstrahlt, unterstreicht Gelbmann: „Vor ca. drei Monaten hat eine Speed-Metal-Band aus Riga angefragt, die sich für ein Gastspiel in Amstetten interessiert!“

Der ZUkunft sind Tür & Tor geöffnet

Die nächste Jam-Session geht am 27. Februar ab 19.30 Uhr über die Bühne. Als Opener agieren „The Jesters“ aus Mank. „Ein tolle Band mit einem charismatischen Sänger“, freut sich Richard Kerschner auf viele Musiker und Musikfreunde.

Was danach noch alles kommen wird, lässt Affen-gruber völlig offen. „Wir können uns gut vorstellen, die Jam-Sessions noch um Workshops und Fortbildungen zu erweitern, um so den Musikern das notwendige Know-How in der Musikszene zu vermitteln und ihnen als Wegbegleiter in Richtung Musikkarriere zur Seite zu stehen!“

Bernhard Affengruber weiter: „Wer Fragen hat, gerne als Opener oder einfach so mit dabei sein möchte, den laden wir herzlich zu unseren Sessions ein oder empfehlen einen Blick auf unsere Website www.jamstetten.at. Dort findet man auch alle Termine 2020.“