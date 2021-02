Das bestätigt auch Josef Prinz, Geschäftsfirma der Firma Installationen Neidhart aus Loosdorf: „Jährlich wird eine Liste mit Mangelberufen herausgegeben – Menschen, die diesen Beruf haben, sind gesucht und können sich ihren Arbeitsplatz meist aussuchen. 2021 stehen wie in den letzten Jahren GWH-Installateure, Elektroinstallateure sowie Gebäudetechniker auf dieser Liste. Wir bilden diese Berufe aus und wir suchen aktuell motivierte Lehrlinge, die in dieser spannenden Branche durchstarten möchten!“

Karriere mit Lehre? Gibt es das?

Prinz: Selbstverständlich! Eine solide Berufsausbildung bietet nicht nur Jobsicherheit, sondern auch Karrierechancen und gute Verdienstmöglichkeiten.

Gute Verdienstmöglichkeiten – warum?

Prinz: Wir gehören zur Metalltechnik, wo einer der höchsten Kollektivverträge gültig ist. Bei uns beginnt ein Lehrling im ersten Ausbildungsjahr jetzt mit 704 Euro, im vierten Jahr sind es bereits 1.549 Euro – im Vergleich liegen andere Branchen im ersten Jahr bei rund 600 Euro, im vierten Lehrjahr sind es immer noch unter 1.000 Euro. Lohnsteigerungen werden prozentuell aufgerechnet – und so entwickelt sich das im Laufe eines Lebens weiter, aber auch dass Fachkräfte am Markt händeringend gesucht werden, steigert natürlich das Einkommen.

Noch kurz - ich appelliere speziell an die Mädchen, doch auch über einen technischen Beruf, auch mit diesem Hintergrund, zumindest nachzudenken!

Welche Voraussetzungen sollten junge Menschen mitbringen?

Prinz: Wir suchen junge Menschen mit handwerklichem Geschick & technischem Interesse. Und wir bieten langjährige Erfahrung & persönliches Engagement, damit unsere Lehrlinge eine TOP-Ausbildung in unserem Familienbetrieb erhalten.